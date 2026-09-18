La llegada de la Copa Davis a la Patagonia trajo consigo a un número importante de periodistas de distintas partes del país y en la comitiva de prensa especializada está el reconocido Chiche Almozni que vivirá la primera experiencia oficial del certamen mundial de tenis en Neuquén.

“Muy contento de estar aquí, en la Patagonia, que el tenis haya llegado a la Patagonia. Ya hubo salidas a distintos lugares, pero nunca acá, faltaba la Patagonia”, expresó en diálogo con el programa Entretiempo de AM550.

El periodista, junto a una nutrida comitiva, se instaló en la Neuquén Capital el jueves y esta mañana presenció el sorteo del cuadro del Centro de Convenciones Domuyo que se cumplió en la Isla 132 con presencia de todos los protagonistas.

El calendario oficial del fin de semana se pondrá en marcha el sábado al mediodía con la presencia de Francisco Cerúndolo ante Yanki Erel y luego saltará al court bajo techo del Ruca Che Thiago Tirante para medirse con Mert Alkaya.

Al respecto, Almozny fue contundente: “Argentina es favorita en todos los puntos. Es cierto que la Copa Davis es especial, pero la serie debería quedar encaminada como para cerrarla 3 a 0 con el punto del dobles el domingo por la mañana”.

El cruce que se vislumbra como definitivo en el fin de semana será el que dará inicio el domingo desde las 11 en el Oeste de la ciudad con la dupla nacional compuesta por Guido Anreozzi y Andrés Moletini que se medirán ante Tuncay Duran y Arda Azkara.

Todo agotado

Con tickets agotados desde hace semanas, el Ruca Che presentará una escenografía inédita, no sólo dentro de las instalaciones, sino también en el playón de acceso.

Las plazas hoteleras también han experimentado una inusual ocupación para este momento del año y el clima promete acompañar en el arranque de la primavera para la primera vez de la Copa Davis en la Patagonia se convierta en algo inigualable.