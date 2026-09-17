El Paseo de la Costa de Neuquén capital tendrá el domingo 27 de septiembre una jornada dedicada a jóvenes y estudiantes. NQN Joven celebra la Primavera se desarrollará de 16 a 21, con entrada libre y propuestas que combinarán música, cultura, emprendimientos y espacios de orientación.

La actividad reunirá a artistas locales, DJ, bailarines y jóvenes que quieran mostrar sus talentos. La programación también incluirá stands interactivos con información sobre salud integral, educación, empleo, becas, capacitaciones y alternativas de financiamiento.

Sobre el escenario se presentarán la banda Álamos Plateados, la cantante Giseve De Colores y el grupo teatral Entretenedores. La propuesta sumará exhibiciones de freestyle, danza urbana y una modalidad de micrófono abierto para nuevos talentos.

La jornada sumará espacios de música, encuentro y emprendimientos

El Escenario NQN Joven concentrará parte de las actividades artísticas. La programación fue organizada junto con la Subsecretaría de Cultura y tendrá artistas jóvenes de la ciudad, además de distintos sets de DJ.

El espacio Picnic NQN Joven estará destinado al encuentro entre jóvenes. Allí se buscará generar un lugar para conversar y compartir durante la jornada.

La Feria de Emprendedores permitirá recorrer productos elaborados por jóvenes de Neuquén. También funcionará el stand Universo NQN Joven, donde se podrá consultar sobre becas, empleo, capacitaciones, deportes y otras alternativas disponibles para personas de 18 a 35 años.

La subsecretaria de Juventud, Katherina Allende, explicó que la propuesta busca ir más allá de una celebración por el Día del Estudiante. Señaló que el objetivo es acercar a los jóvenes información sobre financiamiento, becas, programas de salud y otras herramientas.

Los stands ofrecerán información sobre salud, estudio y empleo

Uno de los sectores estará dedicado a la prevención y llevará el nombre “¿Hablamos de salud? Acércate, preguntá, informate, cuidate”. Allí participarán equipos del vacunatorio de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de Neuquén, el Programa Provincial Salud Integral en las Adolescencias y los Grupos de Adolescentes Promotores de Salud (GPS).

También estará presente Salud Mental Accesible (SaMA+), con información sobre prevención de consumos problemáticos y suicidio. El Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) sumará contenidos vinculados con la prevención de consumos.

El Consultorio de Financiamiento Joven brindará asesoramiento sobre las líneas Inclusión Financiera para Juventudes, con créditos de hasta 5 millones de pesos, y Proyecta Futuro, que contempla montos de hasta 30 millones de pesos.

La propuesta también permitirá conocer programas como Emplea Neuquén, las becas Gregorio Álvarez y el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG). El Banco Provincia del Neuquén ofrecerá información sobre sus cinco líneas de préstamos para jóvenes con tasas diferenciales.

Desde la Municipalidad de Neuquén también se acercarán herramientas como el Boleto Estudiantil Gratuito, el Kit Escolar, las capacitaciones del Instituto Vaca Muerta y la Feria de Empleo Joven.

La agenda se completará con propuestas culturales y deportivas. Entre ellas estarán el Certamen Pre Confluencia, los Campus Deportivos, el programa Jóvenes Destacados y las actividades de la Feria Internacional del Libro de Neuquén destinadas a estudiantes.