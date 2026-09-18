El Centro de Esquí Lago Hermoso se prepara para recibir la primavera con una jornada especial que combinará nieve, música y actividades recreativas. Este sábado 19 de septiembre se realizará el Snow Splash, una propuesta de cierre de temporada que busca aprovechar las condiciones de nieve que todavía se mantienen en la montaña.

La actividad comenzará a las 10 con la inscripción en boletería y a las 10.30 está prevista la apertura de pistas. La jornada incluirá una entrada en calor en el SnowPark y luego distintas propuestas como una carrera de obstáculos, desafíos en el agua y juegos vinculados con la nieve y la llegada de la primavera.

La música también tendrá un lugar central durante el evento con la presentación en vivo de Fortune Rock Band. Además, habrá un open bar y premios para quienes se destaquen en distintas categorías, entre ellas mejor disfraz, mejor truco y mayor creatividad en el agua.

La jornada comenzará a las 10 y las pistas abrirán a partir de las 10.30.

La propuesta se desarrollará en el entorno del Parque Nacional Lanín y forma parte de la continuidad de las actividades de montaña durante septiembre. Lago Hermoso es uno de los centros neuquinos que extendieron su temporada debido a las condiciones de nieve registradas en la cordillera, con actividad prevista hasta fines de septiembre según la evolución del clima y la disponibilidad del manto nival.

El ingreso al Snow Splash tendrá un valor de $59.000 e incluirá la participación en las actividades programadas. De esta manera, Lago Hermoso buscará despedir el invierno con una celebración que combina nieve y primavera, en una jornada pensada para disfrutar de la montaña de una manera diferente.