El día después de Navidad no traerá alivio en el clima. Por el contrario, el viernes cerrará la semana con condiciones que obligan a estar atentos y a planificar con cuidado cualquier actividad al aire libre, con el viento como principal factor de riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para Neuquén y Río Negro, advirtiendo sobre fenómenos que pueden provocar daños puntuales y afectar la vida cotidiana.

Viento y calor persistente durante toda la jornada

Según el pronóstico oficial, habrá viento desde el sector oeste con velocidades sostenidas que se ubicarán entre los 45 y 55 kilómetros por hora. A este escenario se suman ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, elevando el nivel de riesgo en zonas urbanas, rurales y rutas.

La intensidad del viento no será un episodio aislado, sino una condición que se mantendrá a lo largo del día.

Como si esto fuese poco, al viento se suma un leve aumento de la temperatura, que en la capital neuquina se ubicará en los 33° C.

El horario más delicado para exponerse

Aunque el viento estará presente desde la mañana, los informes meteorológicos coinciden en que las condiciones más adversas se concentrarán durante la tarde del viernes. En ese tramo horario se esperan las ráfagas más fuertes, lo que incrementa el riesgo para quienes deban circular, trabajar o realizar actividades al aire libre.

Es el momento del día en el que se recomienda extremar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse y evitar exposiciones innecesarias.

Impacto posible en ciudades y rutas

En zonas urbanas, las ráfagas intensas pueden provocar la caída de ramas, desplazamiento de objetos sueltos y dificultades en espacios abiertos. En rutas, especialmente las más expuestas, el viento puede complicar la conducción, sobre todo para vehículos de gran porte y transporte de carga.

Lluvias previstas en la cordillera

El pronóstico suma un factor adicional de inestabilidad en la cordillera de Río Negro. Durante la mañana del viernes se esperan lluvias de variada intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 25 milímetros, con posibilidad de valores superiores en sectores puntuales.

Las áreas alcanzadas incluyen San Carlos de Bariloche y las cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó.

Un viernes para moverse con cautela

Con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y una tarde señalada como el tramo más complejo del día, el viernes posterior a Navidad se perfila como una jornada para seguir de cerca el pronóstico y reducir riesgos. El viento marcará el ritmo y exigirá atención constante.