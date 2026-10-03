Cipolletti se prepara para el crecimiento que trae Vaca Muerta: las obras que ya están en marcha

Cipolletti cumple 123 años y enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: prepararse para el crecimiento poblacional y productivo que genera el desarrollo de Vaca Muerta. En ese escenario, Provincia y Municipio avanzan con obras millonarias en rutas, escuelas, hospitales, servicios, viviendas y seguridad, con la intención de acompañar una ciudad que cada vez recibe a más vecinos.

El crecimiento no es solo una proyección. La llegada de nuevas familias y el movimiento que genera la actividad energética obligan a ampliar servicios e infraestructura. Por eso, una de las obras más importantes será la transformación de la avenida Perón, con una inversión de $18.557 millones financiada mediante fondos CAF. El objetivo es ordenar el tránsito y mejorar una conexión clave con las rutas 65, 22 y 151.

También se realizaron trabajos sobre la Ruta Provincial 65, donde se construyeron nuevos derivadores de tránsito y se repavimentó un sector a la altura de calle Mosconi. La inversión provincial alcanzó los $1.958 millones, con la mira puesta en mejorar la circulación y reducir los riesgos en uno de los sectores de mayor movimiento vehicular.

Una escuela técnica financiada con fondos de Vaca Muerta

El impacto de la actividad energética también aparece en una obra educativa que ya comenzó a tomar forma en el Distrito Vecinal Noreste. Allí se construye un nuevo Centro de Educación Técnica, con una inversión superior a los $5.100 millones, financiada con fondos del Bono VMOS.

El edificio tendrá nueve aulas, un laboratorio y 11 espacios específicos destinados a robótica, redes, desarrollo web, aplicaciones, hardware y sistemas. La obra tiene actualmente un avance del 5% y busca ampliar la formación técnica en una ciudad que se encuentra cada vez más vinculada al movimiento económico de la región.

Mientras tanto, la Provincia destinó otros $1.888 millones para trabajos de mantenimiento en establecimientos educativos, entre ellos el CET 9, la Escuela Laboral 4 y las escuelas primarias 33, 199 y 285. También avanzan las obras de la ESRN 161 y la ampliación de la ESRN 124 de Balsa Las Perlas.

Agua, gas y cloacas para una ciudad que no para de crecer

Uno de los problemas que aparece con mayor fuerza cuando una ciudad crece es el de los servicios. En Cipolletti ya se proyectan nuevas obras de agua potable por más de $1.100 millones. Una de ellas contempla 1.400 metros de cañerías sobre calle Alem, entre Mengelle y Córdoba, para mejorar el caudal y la presión en el centro. La otra sumará 1.468 metros de cañería en el sector Noreste.

También se trabaja para evitar que las lluvias intensas vuelvan a generar grandes anegamientos. El Departamento Provincial de Aguas ejecuta, junto al Municipio, el entubamiento y mejora de unos 3.300 metros de desagües pluviales en sectores de Pasos de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas. La obra tiene una inversión superior a los $4.770 millones.

En Puente 83, en tanto, ya quedó inaugurada la red de gas que beneficia directamente a 70 familias y tiene capacidad para alcanzar a 196 hogares. La inversión fue de $599 millones. A esto se suman obras de electricidad y agua para 334 lotes mediante el programa Suelo Urbano y un proyecto para extender la red de agua potable a 12 barrios populares, con más de 31 kilómetros de cañerías, 2.579 conexiones domiciliarias y una inversión superior a los $748 millones.

Hospital, seguridad y más capacidad para una ciudad en expansión

El crecimiento también obliga a reforzar áreas sensibles como salud y seguridad. El hospital Pedro Moguillansky incorporó una ambulancia de alta complejidad, una incubadora de transporte neonatal, un ecógrafo portátil, equipamiento para estudios PCR y nuevos equipos para Terapia Intensiva, entre otros elementos.

La Unidad de Terapia Intensiva amplió su capacidad en un 50% y se incorporó la Historia de Salud Integrada para avanzar en la digitalización de las historias clínicas. Además, la Provincia prevé invertir más de $267 millones en nuevo equipamiento para el hospital, con parte del financiamiento proveniente del Bono VMOS.

En seguridad, Cipolletti sumó el anillo digital y lectores de patentes dentro del esquema Río Negro Seguridad Inteligente. Además, se proyecta la ampliación del Complejo Penal 5, con una inversión superior a los $641 millones y capacidad para sumar 36 internos.

Viviendas, electricidad y obras para los barrios

En mayo, Provincia y Municipio entregaron 31 viviendas a familias del asentamiento Mariano Moreno. Las casas fueron construidas a través del Plan Habitar Río Negro y representaron una inversión superior a los $2.253 millones.

También se ejecutaron obras de alumbrado sobre la Ruta Provincial 65, se puso en valor la plaza San Martín, se renovaron luminarias LED en el Paseo del Ferrocarril y se construyó un playón deportivo en el Distrito Vecinal Noreste.

En materia eléctrica, se firmó un convenio para normalizar la red y el alumbrado público del loteo Las Magnolias, con una inversión de $391 millones. En Nuevo Ferri, el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad contempla a 346 hogares y una inversión provincial superior a los $800 millones.

Cipolletti también avanza con el recambio de colectores cloacales en distintos sectores. Las obras terminadas y en ejecución en calles como 25 de Mayo, San Martín, Venezuela, Moreno, Alem y Naciones Unidas representan una inversión provincial superior a los $1.523 millones.

A los 123 años, Cipolletti tiene por delante una transformación que excede los límites de la ciudad. El crecimiento de Vaca Muerta ya modificó el movimiento económico y poblacional de toda la región y obliga a anticiparse a una demanda cada vez mayor de rutas, viviendas, escuelas, hospitales y servicios.