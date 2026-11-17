La ciudad de Neuquén se prepara para implementar un nuevo Código de Convivencia Urbana, que modificará la manera en que se abordan y sancionan las infracciones. La normativa propone dejar atrás un modelo centrado exclusivamente en el castigo económico para avanzar hacia una justicia reparativa y restaurativa, que también contemple la concientización y la posibilidad de subsanar los daños ocasionados.

La jueza del Juzgado de Faltas N° 2, Romina Doglioli, brindó detalles sobre los alcances de la nueva normativa en el programa La Segunda Mañana que se transmite por AM550. Entre las principales novedades mencionó la incorporación de tareas comunitarias, trabajos de utilidad pública y talleres de capacitación relacionados con las faltas cometidas.

Neuquén implementará una nueva normativa para abordar las infracciones y promover la reparación de los daños.

Otro de los cambios contempla nuevas medidas cautelares, como la inmovilización de vehículos y otros bienes utilizados para cometer infracciones, que podrá extenderse desde las 48 horas hasta los seis meses. También se prevén medidas como el decomiso y la destrucción de determinados elementos en situaciones de reincidencia. En materia ambiental, por ejemplo, se buscará que quienes provoquen daños deban realizar las tareas necesarias para repararlos.

La normativa también incorpora disposiciones para los nuevos medios de movilidad, como monopatines eléctricos y bicicletas eléctricas, que deberán respetar las normas de circulación. Doglioli remarcó que las bicicletas tampoco quedan exceptuadas de las reglas viales: circular en contramano, realizar maniobras indebidas o transitar por las veredas puede constituir una infracción.

El nuevo Código de Convivencia Urbana comenzará a regir el próximo 2 de diciembre.

En relación con las ciclovías de la ciudad, la jueza explicó que actualmente se trabaja en una nueva señalización sobre algunas arterias, como Entre Ríos, donde se establecerán carriles diferenciados para la circulación de bicicletas en ambos sentidos. Además, indicó que el análisis de estas cuestiones corresponde al Observatorio Vial, que evalúa las condiciones de infraestructura y seguridad.

El nuevo Código de Convivencia entrará en vigencia el 2 de diciembre, fecha en la que se realizará su presentación en el auditorio de la Municipalidad de Neuquén. Doglioli aclaró que las infracciones cometidas antes de ese día serán juzgadas con el código actual, mientras que los hechos posteriores quedarán alcanzados por la nueva normativa.

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