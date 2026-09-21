La Policía de Neuquén desplegó un amplio operativo de prevención con motivo de los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera. El dispositivo comenzó el miércoles 16 a la medianoche y se extenderá hasta este lunes a las 9, con presencia policial en distintos puntos de la región Confluencia.

El comisario Gustavo Pizarro, director de Seguridad de la Región Confluencia, brindó detalles del operativo durante una entrevista en el programa “La segunda mañana” de AM550. Según explicó, inicialmente fueron desplegados 650 efectivos desde El Chocón hasta Vista Alegre, incluyendo sectores de Senillosa, Plottier, Neuquén, Centenario, los balnearios y distintas zonas costeras.

Los equipos de Antinarcóticos trabajan con canes detectores en sectores donde se registran aglomeraciones.

El dispositivo también se articula con la Dirección Tránsito Neuquén y la Dirección Antinarcóticos. Los controles incluyen documentación vehicular, alcoholemia y vigilancia en rutas y accesos, mientras que los equipos antinarcóticos intervienen en sectores donde se detectan aglomeraciones, con personal operativo y canes detectores de sustancias.

Pizarro señaló que uno de los principales objetivos es prevenir situaciones vinculadas al consumo excesivo de alcohol u otras sustancias, que puedan derivar en peleas o incidentes. Para reforzar la cobertura, además de los 650 efectivos inicialmente desplegados, se incorporaron otros 150 agentes recientemente egresados de la Policía.

Desde la Policía pidieron extremar los cuidados en ríos y lagos, donde todavía no comenzó el operativo de guardavidas.

El comisario también hizo especial hincapié en la prevención en ríos, lagos y zonas ribereñas, debido a que el agua todavía presenta bajas temperaturas y aún no comenzó el operativo de guardavidas. En ese sentido, pidió extremar las precauciones y evitar ingresar al agua para reducir el riesgo de accidentes.

Finalmente, Pizarro remarcó que el objetivo del operativo no es impedir los festejos, sino acompañarlos desde la prevención. “La idea es que esto sea una anécdota y un día de la primavera para festejarlo y nada más que eso”, sostuvo, y destacó que la Policía buscará que los jóvenes puedan disfrutar de la jornada sin que se produzcan situaciones que requieran intervenciones mayores.

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