El Gobierno de Neuquén profundizó durante los últimos días su presencia en distintas regiones de la provincia a través de los delegados regionales, con una agenda que abarcó desde la regularización de tierras y la trashumancia hasta obras viales, viviendas, salud, educación y desarrollo productivo.

La estrategia apunta a acercar las políticas provinciales a cada localidad y fortalecer la articulación con municipios, comunidades, instituciones y organizaciones para atender demandas específicas de cada territorio.

Tierras y trashumancia en el Alto Neuquén

En la Región Alto Neuquén, el delegado Néstor Fuentes mantuvo un encuentro con los lonkos de las comunidades Millain Currical y Kilapi para abordar la situación y regularización de tierras.

Durante la reunión también se analizaron alternativas para avanzar en la regularización de las familias que realizan la trashumancia y prevenir conflictos durante el traslado hacia las veranadas.

La problemática tiene particular relevancia para las comunidades y familias crianceras del norte neuquino, donde los desplazamientos estacionales forman parte de la actividad productiva tradicional.

Viviendas, pavimento y movilidad en la Confluencia

En la Región Confluencia, el delegado Jorge Jamut desarrolló una agenda que incluyó gestiones en distintas localidades.

En Villa El Chocón acompañó gestiones para incorporar equipamiento informático municipal, recorrió el nuevo atractivo turístico Mirador de la Fe y participó de actividades del programa RE-CREO.

En Neuquén capital, en tanto, trabajó junto a organizaciones barriales y participó de la Mesa por la Movilidad Sustentable. También articuló con el municipio y el Concejo Deliberante para avanzar en la regulación de más de 600 viviendas.

Además, acompañó la entrega de 16 viviendas en el barrio Z1, una intervención vinculada al acceso a soluciones habitacionales para familias de la capital neuquina.

La agenda se extendió a Plottier, donde participó de la licitación para ejecutar 601 metros de nuevo pavimento y de la inauguración de la ampliación de la EPEA N°2.

Prevención del trabajo infantil y agenda del ISSN

En la Región Comarca y Pehuén, el delegado Rubén García participó en Plaza Huincul de la VI sesión de la COPRETI, junto con representantes de distintas regiones.

El encuentro estuvo centrado en políticas de prevención y protección frente al trabajo infantil y adolescente, una problemática que requiere coordinación entre organismos provinciales, municipios e instituciones.

Además, García participó de una reunión con otros delegados regionales y autoridades del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) para abordar distintas cuestiones vinculadas al funcionamiento y las prestaciones del organismo.

Salud, desarrollo humano y producción en la cordillera

En la Región de los Lagos, la delegada Eliana Rivera participó de una charla destinada a estudiantes de la Escuela del Sol de San Martín de los Andes, donde se explicó el proceso de Regionalización de la provincia.

En Junín de los Andes, además, integró la Mesa de Desarrollo Humano junto con equipos de salud y representantes municipales. Allí se abordaron dispositivos relacionados con salud mental y consumo problemático.

Otro de los avances destacados fue el acuerdo alcanzado por los municipios de San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Villa Traful y Pilo Lil para conformar el Corredor Productivo Región Lagos del Sur.

La iniciativa busca fortalecer la producción, los emprendimientos y la comercialización entre las localidades, con una mirada regional que permita potenciar las actividades económicas y productivas de la cordillera neuquina.

Vaca Muerta: avanza la repavimentación de la Ruta Provincial 6

En la Región Vaca Muerta, el delegado Milton Morales acompañó el avance de la obra de repavimentación de la Ruta Provincial 6, en el sector correspondiente a Rincón de los Sauces.

El proyecto contempla la intervención de 54 kilómetros hasta el empalme con la Ruta Provincial 8, en Crucero Catriel.

La obra tiene importancia para la conectividad de Rincón de los Sauces y para la circulación vinculada a la actividad productiva de la zona de Vaca Muerta.

Una agenda provincial con eje en cada territorio

Las actividades desarrolladas por los delegados muestran el alcance territorial del proceso de regionalización impulsado por la Provincia.

Las agendas combinan demandas específicas de cada zona: tierras y trashumancia en el norte, infraestructura y vivienda en la Confluencia, protección de niños y adolescentes en la Comarca y Pehuén, salud y producción en la cordillera, y conectividad vial en el área de Vaca Muerta.

El objetivo planteado por el Gobierno provincial es sostener una presencia más cercana en las localidades y facilitar la articulación de respuestas con los gobiernos municipales y los distintos actores de cada región.