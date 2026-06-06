Con un avance del 30%, la obra de rehabilitación en la Ruta 6 estaría terminada a mediados de noviembre

Avanza a pasos acelerados la obra de rehabilitación en la Ruta Provincial 6, en el tramo del kilómetro 54 que une Crucero Catriel con Rincón de los Sauces. Así lo informó el ministerio de Infraestructura, a través de la dirección provincial de Vialidad. Se trata de un corredor resulta fundamental para el transporte logístico y el tránsito de grandes dimensiones vinculado a la actividad hidrocarburífera de la región.

El proyecto integral contempla la repavimentación de la calzada deteriorada y el recalce de banquinas. El objetivo principal es recuperar la transitabilidad óptima y elevar los estándares de seguridad vial en una traza con alta densidad de vehículos pesados.

El ritmo actual de obra permite proyectar la finalización de los trabajos durante noviembre de este año.

Para optimizar los recursos y responder al diagnóstico preciso del suelo, Vialidad Provincial dispuso tres tipos de intervenciones estructurales según el nivel de desgaste de cada sector. En los tramos en buen estado se sellan las fisuras existentes y se coloca una carpeta asfáltica de cuatro centímetros de espesor.

En los sectores de baches se realizan tareas previas de bacheo profundo y el posterior tendido de una carpeta de cinco centímetros. En tanto que en los tramos más deteriorados se contempla el levantamiento completo del pavimento viejo, la conformación de una nueva base granular de 15 centímetros y una carpeta final de siete centímetros.

La Ruta 6 es clave para el transporte vinculado a la industria hidrocarburífera.

En la actualidad, los equipos concentran sus esfuerzos en un sector de 20 kilómetros, partiendo desde el empalme con la ruta provincial 8 en dirección a Rincón de los Sauces.

Según los últimos datos de la inspección de la obra, ya se completaron 12 kilómetros lineales de asfalto. Al cierre de mayo, esto representa un avance físico global del 30 por ciento. El ritmo de ejecución actual permite proyectar la finalización total de los trabajos para mediados de noviembre de este año.

Los trabajos incluyen repavimentación, bacheo profundo y recalce de banquinas en distintos sectores.

Este avance forma parte de la política de infraestructura que impulsa el Gobierno provincial con el propósito de reactivar los trabajos estratégicos en toda la provincia gracias al ordenamiento administrativo y financiero del Estado.