El Gobierno de Neuquén comenzó a transferir los fondos para poner en marcha obras de infraestructura urbana en 57 localidades de la provincia. Los trabajos incluyen la construcción y reparación de veredas, cordones cuneta, badenes y el acondicionamiento de espacios públicos, en el marco del programa Comunidad en Obra, impulsado por la gestión del gobernador Rolando Figueroa.

Se trata del primer desembolso, equivalente al 50% de los Aportes No Reintegrables (ANR) destinados a municipios y comisiones de fomento. La transferencia forma parte de los compromisos asumidos en los Pactos de Gobernanza I y II y del acuerdo de cooperación firmado con los jefes comunales el pasado 22 de septiembre.

El Gobierno de Neuquén destinará $26.780 millones para financiar obras de infraestructura urbana en 57 localidades.

La primera etapa del programa contempla una inversión total de 26.780 millones de pesos. De ese monto, 18.947 millones serán aportados por el Gobierno provincial, mientras que los municipios de primera y segunda categoría contribuirán con otros 7.833 millones de pesos.

En términos de infraestructura, el plan permitirá ejecutar 1.346 cuadras de veredas y 1.072 cuadras de cordones cuneta y badenes, lo que representa un total de 2.418 cuadras de nuevas intervenciones urbanas. El plazo promedio previsto para completar los trabajos es de cinco meses.

Más de 2.400 cuadras de veredas y cordones cuneta: las obras que llegarán a 57 localidades neuquinas

Además de mejorar la accesibilidad y el ordenamiento de los barrios, las obras contemplan la delimitación de senderos peatonales y bicisendas, junto con el acondicionamiento de plazas y espacios recreativos. Cada municipio y comisión de fomento tendrá a su cargo el diseño, la contratación y la inspección de los trabajos.

Uno de los objetivos centrales de la iniciativa es generar empleo en las propias comunidades. Por eso, los convenios establecen que se deberá incorporar mano de obra local y priorizar a vecinos y vecinas desocupados de cada localidad, con la intención de que la inversión en infraestructura también impulse la actividad económica regional.