El Gobierno de Neuquén avanza en el fortalecimiento de sus relaciones con Italia y busca generar nuevas oportunidades de cooperación en áreas como educación, cultura, inversiones y derechos humanos. En ese marco, el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, recibió al cónsul general de Italia en Bahía Blanca, Nicola Bazzani, durante un encuentro realizado el miércoles en Casa de Gobierno.

De la reunión también participaron la directora provincial de Asuntos Institucionales de la Jefatura de Gabinete, Victoria Flores Agüero, quien coordinó la actividad; el corresponsal consular honorario de Italia en Neuquén, Marcelo Medori; y el presidente del Circolo Cultura Italia di Neuquén, Gaetano “Nino” Amato.

La reunión en Casa de Gobierno permitió analizar proyectos conjuntos en educación, cultura, inversiones y derechos humanos.

Durante el encuentro, las autoridades conversaron sobre la posibilidad de desarrollar programas conjuntos en educación y cultura, además de acompañar a las empresas italianas que llevan adelante inversiones en la provincia. Ousset destacó la importancia de promover espacios de encuentro y expresión que reconozcan la diversidad de miradas y orígenes que forman parte de la sociedad neuquina.

La visita de Bazzani se desarrolló en el marco de una agenda institucional que tuvo lugar entre el 27 y el 28 de octubre. Las actividades incluyeron el seguimiento de la gestión de la corresponsalía consular local y distintas instancias de vinculación con la comunidad italiana radicada en la provincia.

Las autoridades evaluaron propuestas culturales, entre ellas una muestra sobre el aporte de las mujeres al diseño italiano

En paralelo, el Consulado General de Italia en Bahía Blanca organizó jornadas de atención consular mediante turnos previamente asignados, a través de la corresponsalía local. La agenda también contempló un balance de las actividades de la XXVI Semana de la Lengua Italiana, realizada del 19 al 25 de octubre en el Circolo Cultura Italia de Neuquén.

Entre las iniciativas analizadas, también surgió la posibilidad de gestionar una muestra sobre el aporte de las mujeres al diseño italiano y avanzar en otras propuestas de cooperación internacional relacionadas con los derechos humanos. Estas alternativas se encuentran en etapa de evaluación y forman parte de las conversaciones para ampliar el trabajo conjunto entre Neuquén e Italia.