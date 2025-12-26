El Hospital Castro Rendón de Neuquén, uno de los centros de salud más importantes de la provincia, vivió una jornada intensa durante los festejos de Navidad, con un alto volumen de consultas en la guardia, pero con una noticia positiva: no hubo heridos por pirotecnia. La directora general de Salud del hospital, Silvia Alegría, destacó en La mañana es de la Primera por AM550, que este año se mantuvo la tendencia de años anteriores en cuanto a la cantidad y tipo de emergencias atendidas.

Según la doctora Alegría, los días 24 y 25 de diciembre no trajeron sorpresas en cuanto a los casos típicos para esta época del año. Como en años anteriores, la mayoría de los incidentes estuvieron relacionados con el consumo de alcohol y las reuniones sociales, que son comunes durante las festividades. Si bien hubo algunos casos de incidentes viales y agresiones, no se registraron heridos por pirotecnia, una noticia que se destacó en medio de la preocupación que genera el uso de fuegos artificiales en las celebraciones.

Intoxicaciones alimentarias y agresiones

Otro de los temas recurrentes en la guardia fueron las intoxicaciones alimentarias, con pacientes que acudieron por dolores abdominales o malestares típicos de la transgresión alimentaria en las fiestas. Según la directora, es común que las personas coman de manera diferente o en mayor cantidad, lo que genera este tipo de problemas, que fueron atendidos durante las emergencias de la madrugada del 24 y el día 25.

“Empiezan todas las intoxicaciones alimentarias, dolores y esas cosas que tienen que ver con la ingesta: dolores de panza, dolores abdominales en la guardia y muchas veces tienen que ver con las transgresiones alimentarias porque bueno, en estas fiestas, digamos por ahí se comen diferente y más de lo habitual”, expresó la doctora.



En cuanto a las agresiones, se reportaron traumatismos por violencia, muchas veces vinculados a conflictos personales que terminan en golpes, especialmente en el contexto de reuniones familiares o de amigos. La doctora Alegría resaltó que, aunque no hubo un aumento significativo en la cantidad de pacientes por agresiones, algunos presentaron lesiones craneales graves que requirieron internación, e incluso intervenciones quirúrgicas.

El caso de la muerte por consumo de cocaína adulterada

Un dato relevante que emergió durante la jornada del miércoles 24, fue el fallecimiento de un hombre por el presunto consumo de cocaína adulterada. Según Alegría, alrededor de las 8, el hospital recibió un paciente con un paro cardiorrespiratorio y un cuadro clínico compatible con el consumo de droga adulterada.

El hombre, que previamente había sido atendido en el Hospital Heller, fue trasladado al Hospital Castro Rendón, donde se le prestaron los primeros auxilios. La sospecha de cocaína adulterada llevó a la apertura de una investigación judicial, que ya está siendo seguida en colaboración con el Ministerio Público Fiscal. Si bien no se puede confirmar hasta el momento si la droga estaba realmente adulterada, el hospital activó todos los protocolos pertinentes para alertar a las autoridades sobre el caso.

Un saldo positivo en comparación con otros años

En líneas generales, el Hospital Castro Rendón no registró incidentes graves fuera de lo habitual. La directora Alegría destacó que, a pesar de la alta demanda de atención médica y los incidentes asociados a las fiestas, el balance fue positivo, ya que no se lamentaron heridos graves ni situaciones extremas. “No registramos heridos por pirotecnia. Eso es importante”, expresó.

Además, la doctora aprovechó la oportunidad para felicitar al equipo de salud del hospital, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de los profesionales y no profesionales que trabajaron durante las fiestas navideñas, en un momento complejo y en medio de un ambiente festivo.