Martes 23 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Gran cantidad de turistas

La Capital Navideña fue un éxito y Neuquén tuvo un 60% de ocupación hotelera este fin de semana

El intendente Mariano Gaido contó que los emprendedores, comercios y gastronómicos indicaron que sus ventas fueron un éxito. Hubo gran convocatoria local y de otras ciudades y provincias.

Por Maite Arana
Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 13:33
Finalizó la primera edición de Neuquén Capital Navideña, una iniciativa propuesta por el municipio neuquino para celebrar las fiestas a lo grande con todos los vecinos. Durante tres semanas se realizaron distintas actividades culturales, deportivas y gastronómicas, en distintos puntos de la ciudad.

Se sumaron shows musicales y espectáculos, además los hoteles y restaurantes ofrecieron descuentos y promociones en menús navideños durante estos días. 

Las calles de la ciudad se colmaron de vecinos y visitantes que llegaron hasta el centro neuquino para disfrutar de las diversas propuestas artísticas, recreativas y gastronómicas enmarcadas en la Capital Navideña.

Tras finalizar las actividades, el intendente Mariano Gaido manifestó su alegría al hacer un balance de lo vivido el fin de semana y aseguró que “superaron todas las expectativas”.

“La ocupación hotelera alcanzó el 60%, mientras que los comercios y emprendedores agotaron su mercadería y el sector gastronómico en el Parque Jaime colapsó por la alta demanda”, informó el intendente.

Agregó que durante el evento del domingo en el Parque Jaime de Nevares, consultaron a los comercios y a los diferentes emprendedores cómo les había ido. Les contaron que vendieron absolutamente todo e incluso se había colapsado la venta del sector gastronómico. También consultaron por hotelería, quienes confirmaron que fue un éxito.

En total, este pasado fin de semana se superó el 60% de ocupación, reflejando una gran llegada de turistas y visitantes para las fiestas.

El intendente subrayó que estas buenas noticias son consecuencia de una política municipal sostenida que pone en valor al turismo y la economía local:

“La verdad estamos muy felices de tener este tipo de acciones que es una continuidad para toda la ciudad, para que disfruten los vecinos y vecinas, y para que cada vez lleguen más turistas y, además, principalmente para la economía de la ciudad que genera empleo”, expresó el jefe comunal.

