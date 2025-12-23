Finalizó la primera edición de Neuquén Capital Navideña, una iniciativa propuesta por el municipio neuquino para celebrar las fiestas a lo grande con todos los vecinos. Durante tres semanas se realizaron distintas actividades culturales, deportivas y gastronómicas, en distintos puntos de la ciudad.

Se sumaron shows musicales y espectáculos, además los hoteles y restaurantes ofrecieron descuentos y promociones en menús navideños durante estos días.

Las calles de la ciudad se colmaron de vecinos y visitantes que llegaron hasta el centro neuquino para disfrutar de las diversas propuestas artísticas, recreativas y gastronómicas enmarcadas en la Capital Navideña.

Tras finalizar las actividades, el intendente Mariano Gaido manifestó su alegría al hacer un balance de lo vivido el fin de semana y aseguró que “superaron todas las expectativas”.

“La ocupación hotelera alcanzó el 60%, mientras que los comercios y emprendedores agotaron su mercadería y el sector gastronómico en el Parque Jaime colapsó por la alta demanda”, informó el intendente.

Agregó que durante el evento del domingo en el Parque Jaime de Nevares, consultaron a los comercios y a los diferentes emprendedores cómo les había ido. Les contaron que vendieron absolutamente todo e incluso se había colapsado la venta del sector gastronómico. También consultaron por hotelería, quienes confirmaron que fue un éxito.

En total, este pasado fin de semana se superó el 60% de ocupación, reflejando una gran llegada de turistas y visitantes para las fiestas.

El intendente subrayó que estas buenas noticias son consecuencia de una política municipal sostenida que pone en valor al turismo y la economía local: