La Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén avanza con las obras de mejoramiento de la Ruta Provincial 13, en el tramo de 50 kilómetros que conecta Zapala con Primeros Pinos. Durante noviembre, después de la veda invernal, se ejecutaron 44.000 metros cuadrados de microaglomerado asfáltico.

Los trabajos forman parte de un plan de recuperación de la calzada que incluye bacheo, repavimentación en sectores deteriorados, recalce de banquinas y acondicionamiento de distintos puntos de la traza.

La intervención busca mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en uno de los corredores que conecta la zona centro de la provincia con destinos turísticos como Villa Pehuenia-Moquehue.

Desde Vialidad Provincial solicitaron a los conductores circular con precaución durante el fin de semana largo, debido a que habrá equipos y operarios trabajando sobre distintos sectores de la ruta. La finalización de la obra está prevista para mediados de enero, siempre que las condiciones climáticas acompañen.

Qué trabajos realizan sobre la Ruta Provincial 13

La obra contempla distintas intervenciones para recuperar la superficie de rodamiento en los 50 kilómetros comprendidos entre Zapala y Primeros Pinos.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Bacheo: reparación de sectores con pozos y deterioros en la calzada.

Repavimentación parcial: recuperación de los tramos que presentan un desgaste más importante.

Microaglomerado asfáltico: aplicación de una capa delgada sobre el pavimento para mejorar la superficie de circulación y prolongar su vida útil.

Recalce de banquinas: acondicionamiento de los laterales de la ruta para mejorar las condiciones de seguridad.

Durante noviembre se completaron 44.000 m² de microaglomerado, una de las principales etapas de la intervención retomada después de la interrupción de los trabajos por la temporada invernal.

Por qué es importante la Ruta 13 para el turismo neuquino

La Ruta Provincial 13 integra el denominado Corredor del Pehuén, un circuito vial que conecta localidades y destinos turísticos de la zona centro y cordillerana de Neuquén.

El tramo entre Zapala y Primeros Pinos resulta estratégico para la conexión con Villa Pehuenia y Moquehue, especialmente durante las temporadas de mayor movimiento turístico.

Por eso, el estado de la calzada no solo incide en los desplazamientos de los habitantes de la región, sino también en los viajes de turistas que utilizan esta vía para acceder a los destinos cordilleranos.

La recuperación del pavimento apunta a mejorar la transitabilidad en un corredor que adquiere especial relevancia durante los meses de verano.

Cómo circular durante los trabajos en la Ruta 13

Vialidad Provincial pidió a los conductores extremar las precauciones durante el fin de semana largo, debido a la presencia de maquinaria y trabajadores sobre distintos sectores de la calzada.

Las principales recomendaciones son:

Respetar la señalización preventiva.

Seguir las indicaciones del personal de Vialidad.

Reducir la velocidad al aproximarse a las zonas de obra.

Mantener una distancia prudencial respecto de los equipos y otros vehículos.

Para consultar el estado actualizado de las rutas provinciales, se puede ingresar al sitio oficial de la Dirección Provincial de Vialidad: https://www.dpvneuquen.gov.ar/

Cuándo terminarán las obras en la Ruta Provincial 13

De acuerdo con las estimaciones del área de Conservación de Vialidad Provincial, los trabajos tienen como fecha prevista de finalización mediados de enero.

El plazo está sujeto a las condiciones climáticas y al desarrollo de las tareas pendientes en los distintos sectores de la traza.

Mientras continúan las intervenciones, se recomienda a quienes viajen entre Zapala, Primeros Pinos y los destinos turísticos de la región consultar el estado de las rutas y respetar las indicaciones de seguridad en las zonas de trabajo.

Por el momento, la obra continúa en ejecución y Vialidad Provincial mantiene el pedido de circular con precaución.