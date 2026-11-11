Neuquén participó del encuentro interreligioso que encabezó León XIV: quién representó a la provincia

El Gobierno de Neuquén estuvo representado en el encuentro interreligioso encabezado por el Papa León XIV por el director provincial de Vinculación Territorial de Jefatura de Gabinete, Sandro Badilla, quien participó junto a líderes de las comunidades cristianas, de las tradiciones religiosas y áreas provinciales de Culto.

Al respecto, Badilla detalló que “como neuquino nacido en el interior fue un honor escuchar el mensaje del Santo Padre de paz, armonía y unidad por sobre las diferencias. Como funcionario público estoy agradecido al gobernador Rolando Figueroa por el rol que me ha asignado y esta representación institucional en el marco de la visita del Papa León XIV".

La actividad, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, fue encabezada por el canciller Pablo Quirno.

Acerca del mensaje brindado por el Sumo Pontífice, el funcionario destacó que “la diversidad cultural y religiosa de Argentina ha sido históricamente un punto de encuentro y de compromiso con la sociedad y nunca un motivo de división”.

Y subrayó que “el diálogo interreligioso se sostiene sobre la amistad y la construcción de puentes, siguiendo el legado del papa Francisco. Además, describió a la sociedad argentina como un `crisol de razas, culturas y religiones´ e invitó a las religiones a actuar a favor de la unidad en un mundo fragmentado".

Por ello, Badilla consideró que “fue un encuentro emotivo con el Papa. Dejó un mensaje muy fuerte, retomando un poco el legado de Francisco en cuanto a la construcción de puentes, a profundizar la amistad, la unión y el diálogo”.