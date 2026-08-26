“Tenemos una Policía enfocada y honesta”: Figueroa destacó el trabajo de Neuquén contra el microtráfico

El gobernador Rolando Figueroa puso el foco en la decisión de Neuquén de asumir la lucha contra el microtráfico y vinculó esa política con el retiro de armas de circulación. En ese marco, la provincia concretó la tercera destrucción de drogas secuestradas y entregó 800 armas de fuego para su destrucción definitiva.

Durante la última quema, realizada el viernes en los hornos pirolíticos del Cementerio Central de Neuquén capital, se incineraron 12 kilos de cocaína, 25 kilos de marihuana y 78 kilos de plantas de cannabis que, luego de su producción, iban a ser destinadas a la venta. El material destruido fue valuado en más de 2.000 millones de pesos.

“Se necesitaba claramente una decisión política”

Figueroa sostuvo que la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo permitió que la provincia asumiera de manera directa la persecución del último eslabón de la cadena del narcotráfico.

“Estos son los cambios que hemos venido a traer a la sociedad neuquina. Nosotros permanentemente visualizábamos injusticias dentro de la provincia, y creo que la lucha contra la droga necesitaba claramente una decisión política, cosa que antes no se animaban a hacerlo. Nosotros estamos enfocados en poder lograrlo”, afirmó.

El gobernador también destacó el trabajo de la Policía del Neuquén en los procedimientos contra la venta de drogas. “Tenemos una Policía enfocada, una Policía honesta, que nos llena de orgullo a todos los neuquinos y que ha asumido un rol preponderante incluso en la lucha contra el microtráfico. Mientras muchos aconsejaban mirar hacia otro lado, nosotros, en cambio, tomamos esta lucha como propia”, señaló.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la decisión de Neuquén de asumir la lucha contra el microtráfico.

La estrategia incluye procedimientos, denuncias anónimas, allanamientos y condenas, además del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público Fiscal, la Policía del Neuquén, la Justicia, los municipios y la ciudadanía.

Menos armas y 800 elementos enviados a destrucción

La política contra el microtráfico se complementó con el retiro de armas vinculadas a causas penales. A comienzos de agosto, el Ministerio Público Fiscal entregó al Registro Nacional de Armas (Renar) 800 armas de fuego, 250 kilos de municiones y 400 cargadores para su destrucción definitiva en el Banco Nacional de Materiales Controlados, en Buenos Aires.

De las 800 armas, 100 fueron secuestradas en procedimientos vinculados con la venta de drogas. Figueroa relacionó la reducción de armas con los resultados de la política de seguridad y señaló: “Todos los ratios delictivos han disminuido fuertemente en el último año. En algunos delitos hemos disminuido un 27 por ciento en la zona Confluencia. Creo que un Neuquén más seguro tiene que ver con un Neuquén con menos armas, por eso este trabajo que estamos realizando con el Renar”.

Gerez destacó el trabajo conjunto

El fiscal general, José Gerez, atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre los distintos organismos y sostuvo que Neuquén se convirtió en una referencia en la lucha contra el narcotráfico.

“Y estos resultados excepcionales que tiene Neuquén, hoy la colocan como modelo, se debe, como lo dijo el ministro Matías Nicolini, a un trabajo en equipo que encuentra a la Policía de la provincia, al ministerio Público Fiscal, al ministerio de Seguridad, a los gobiernos locales y a la justicia en general, trabajando en pos de erradicar la droga de Neuquén”, afirmó.

Gerez también destacó la rapidez con la que se concreta la destrucción del material secuestrado y marcó una diferencia con otras jurisdicciones. “Y también la provincia de Neuquén es modelo en la lucha contra el narcotráfico, y es modelo también en cuanto a quema de droga secuestrada”.

En ese sentido, agregó: “Hay provincias que acumulan, o la nación muchísima droga, no la pueden quemar, y gracias a estos estos convenios que surgen a raíz de un pacto que suscribió el gobernador Figueroa con los intendentes, es posible hacerlo rápidamente”.

La tercera quema de drogas y el envío de las 800 armas para su destrucción forman parte de una misma estrategia provincial: retirar de circulación sustancias destinadas a la venta y armas vinculadas a delitos, entre ellos el microtráfico.