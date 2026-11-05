Mientras gran parte de Río Negro permanece bajo monitoreo por la inestabilidad climática de las últimas semanas, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) mantiene activo su Plan de Emergencias Hídricas en todo el territorio provincial.

El dispositivo fue diseñado para garantizar una respuesta sanitaria rápida ante posibles contingencias vinculadas con lluvias intensas, anegamientos o emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos adversos. Para ello, el organismo coordina acciones con hospitales, centros de salud, municipios y áreas de Protección Civil.

Un protocolo activo en toda la provincia

Según explicó el director del SIARME, Miguel Ledesma, el plan ya se encuentra operativo y fue adaptado a las características de cada localidad. El objetivo es garantizar la continuidad de la atención médica, sostener los servicios esenciales y asistir a las familias que pudieran resultar afectadas por fenómenos hídricos o eventos climáticos extremos.

Además del trabajo sanitario, el sistema mantiene un monitoreo permanente de situaciones consideradas prioritarias, entre ellas pacientes crónicos, personas electrodependientes y adultos mayores que podrían requerir asistencia especial ante una emergencia.

Recomendaciones para las familias

Ante la posibilidad de lluvias intensas o alertas meteorológicas, el organismo recomendó preparar un bolso de emergencia con documentación, medicamentos habituales, botiquín, linterna, radio y ropa de abrigo. También aconsejó mantener limpios desagües y canaletas, conocer cómo cortar de forma segura los suministros de electricidad, agua y gas, y evitar acercarse a cursos de agua o tendidos eléctricos durante tormentas.

En materia sanitaria, las autoridades sugieren utilizar agua segura para consumo, evitar el contacto con sectores anegados y circular siempre con calzado cerrado. Como parte del operativo preventivo, el SIARME informó que se mantiene un seguimiento constante de medicamentos críticos, reservas de oxígeno, combustible y sistemas alternativos de comunicación.

La estrategia incluye además una coordinación permanente entre los organismos de salud, hospitales de referencia y equipos de emergencia para organizar eventuales traslados, derivaciones o asistencias especiales según las necesidades de cada localidad.

Desde el organismo insistieron en que la prevención y la información oficial son herramientas fundamentales para reducir riesgos y actuar de manera ordenada frente a posibles contingencias climáticas.