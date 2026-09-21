Con el inicio de la primavera, Neuquén realizará la quinta edición de la Noche de las Mamos, una iniciativa que busca ampliar el acceso a estudios de prevención y detección temprana del cáncer de mama. La jornada tendrá lugar el jueves 24 de septiembre a partir de las 18, con Añelo como epicentro.

La propuesta estará destinada a personas de entre 45 y 69 años, quienes podrán acceder a una mamografía en horarios no habituales. Participarán el Hospital de Añelo, Hospital Heller, Hospital Centenario, Hospital Zapala, Hospital Cutral Co y Leben Salud, que abrirán sus servicios para facilitar el acceso al estudio.

La jornada permitirá acceder a mamografías en horarios especiales este jueves 24 de septiembre.

La actividad surgió a partir del trabajo conjunto entre profesionales de la salud y el Municipio de Añelo, con el objetivo de acercar los controles preventivos a más personas y reducir las dificultades vinculadas con los horarios habituales de atención.

En las cuatro ediciones anteriores, el dispositivo permitió realizar 1.066 mamografías en distintos puntos de la provincia, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno neuquino. La iniciativa busca sostener esta estrategia de prevención y promover el acceso temprano a controles que pueden contribuir a detectar alteraciones en forma oportuna.

En las cuatro ediciones anteriores se realizaron 1.066 mamografías en distintos puntos de Neuquén.

La Noche de las Mamos forma parte de una de las Líneas de Cuidado del Plan Provincial de Salud y apunta a fortalecer las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama mediante el trabajo coordinado entre el sistema público, establecimientos privados y los gobiernos locales.