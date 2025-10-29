Del Limay al rescate: más de 400 guardavidas neuquinos harán la reválida

El Sindicato de Guardavidas de Neuquén confirmó que 430 guardavidas participarán de la reválida anual obligatoria 2025-2026, que se realizará el sábado 2 de noviembre en el Balneario Valentina, en la capital provincial.

El número supera ampliamente los 380 inscriptos del año pasado, según informó la organización gremial. La evaluación es pública y constituye un requisito indispensable para obtener la habilitación laboral en los principales balnearios del norte de la Patagonia.

Cómo es la prueba de evaluación

La reválida consiste en un nado continuo de 550 metros en el río, seguido de un pique final de 25 metros que simula la llegada a una víctima. Luego, cada participante debe realizar un simulacro de rescate y aplicar maniobras de RCP, supervisadas por personal de la Cruz Roja Argentina.

Desde la pandemia, la evaluación se realiza en el río Limay para evaluar el desempeño en condiciones reales de trabajo. Durante la jornada, la Municipalidad de Neuquén y el Sindicato de Guardavidas actúan como veedores y fiscalizadores del proceso.

Se controla que los participantes no interrumpan el nado y que las maniobras de reanimación se ajusten a los últimos protocolos internacionales de RCP.

Habilitación para trabajar en toda la región

Quienes aprueben la reválida podrán desempeñarse no solo en Neuquén capital, sino también en Plottier, Centenario, Cutral Co y Lago Mari Menuco.

Esta acreditación es válida para la mayoría de los destinos acuáticos de la provincia, y constituye una de las pocas certificaciones profesionales que deben renovarse cada año mediante evaluación física y técnica.