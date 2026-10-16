Neuquén propuso una alianza entre las empresas públicas y firmas alemanas para potenciar las inversiones

El gobernador Rolando Figueroa sostuvo este jueves 15 de octubre, durante una reunión con representantes de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, que la relación energética con ese país abre oportunidades para las empresas de ambos territorios. Según explicó, Neuquén busca posicionarse con el gas natural licuado (GNL) en los mercados europeos.

“Neuquén tiene más de 100 años de historia en el Oil and gas”, mencionó Figueroa durante el encuentro. El objetivo, según el gobernador, es sumar a empresas alemanas a proyectos junto con compañías neuquinas. La propuesta apunta a que el desarrollo energético incorpore proveedores locales y genere actividad económica en la provincia.

Figueroa insistió en que la cooperación con compañías extranjeras debe apoyarse en empresas locales, ya que las firmas neuquinas pueden actuar como puerta de entrada para nuevos proyectos e inversiones. De esta manera, la estrategia de atracción de capitales busca que las oportunidades derivadas de la relación con Alemania no se limiten a la comercialización de recursos, sino que también impulsen el desarrollo de proveedores y la actividad empresarial dentro de Neuquén.

Neuquén busca diversificar su economía

El gobernador presentó la diversificación productiva como parte de la estrategia provincial para el futuro. Aseguró que Neuquén ya comenzó a construir una etapa económica posterior a Vaca Muerta, el área asociada al desarrollo de hidrocarburos.

El turismo y la producción de bienes primarios fueron algunas de las actividades mencionadas durante la reunión. También destacó el vino como parte de la oferta local e invitó a los visitantes a conocer la provincia, tanto sus bodegas como la zona de Vaca Muerta.

El mandatario resumió su visión con una frase dirigida a los representantes alemanes: “Argentina está acá”.

“La Argentina está acá; lo que más tiene para mostrar la Argentina está en la provincia de Neuquén y para nosotros es una gran responsabilidad, estamos contribuyendo al crecimiento del país”, remarcó Figueroa.

Por otra parte, el gobernador describió a Neuquén como una provincia con seguridad jurídica, estabilidad política y paz social. Señaló que esas condiciones son importantes para generar confianza entre las empresas interesadas en invertir o establecer vínculos comerciales.

El encuentro concluyó con una invitación a recorrer la provincia y conocer sus actividades productivas. La presentación buscó mostrar una oferta que abarca tanto el petróleo y el gas como el turismo, la producción vitivinícola y otras oportunidades de inversión.

Después de la presentación del gobernador, los integrantes de la comitiva alemana destacaron el potencial energético y productivo de Neuquén, así como las posibilidades de cooperación con empresas de la provincia. Coincidieron en la importancia de conocer de primera mano las necesidades del territorio y establecer vínculos con socios locales para concretar proyectos.

Aleksandar Medjedovic explicó que el propósito de la visita es conocer las condiciones de desarrollo y las necesidades de inversión de la provincia.

“La idea es visitar Neuquén, conocer la provincia en vivo, entender cómo se desarrolla su economía y qué necesita en materia de inversiones y otros apoyos”, señaló.

Sobre los sectores que despiertan mayor interés entre los empresarios, indicó: “Lo más interesante para los empresarios es el sector de las materias primas, la energía, el petróleo y el gas”.

También destacó la diversidad de la delegación y las posibilidades de complementariedad entre las compañías participantes. “Tenemos una delegación de distintas industrias, con empresas que también pueden trabajar como proveedoras de las grandes compañías”, precisó.

Por su parte, Eike Krebs consideró que Neuquén ocupa un lugar relevante en los cambios que atraviesan la matriz energética y el desarrollo tecnológico del país.

“Neuquén se ha transformado en el centro de la transformación energética y tecnológica de Argentina”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la visita permitirá conocer otras áreas más allá de los hidrocarburos. “Es muy importante entender cómo funciona Vaca Muerta, pero también conocer qué hay más allá, como las energías renovables y la investigación”, expresó.

Krebs también remarcó la perspectiva de largo plazo de los vínculos comerciales entre ambos países: “Alemania busca relaciones económicas sostenibles con toda la Argentina”.

Por su parte, Juan Carlos Schroeder, explicó que la misión reúne a empresas de diferentes dimensiones, desde pequeñas firmas familiares y pymes hasta grandes compañías interesadas en el desarrollo de Vaca Muerta.

“Las empresas que vinieron son pequeñas empresas familiares, pymes y grandes compañías que están mirando el desarrollo de Vaca Muerta y consideran que es muy interesante”, indicó.

Si bien reconoció el potencial de la cadena energética, señaló que las oportunidades también alcanzan a otros sectores. “Las oportunidades están principalmente en la cadena de valor de la energía, pero también en investigación médica y educación”, afirmó.

Schroeder puso especial énfasis en la necesidad de generar contactos que permitan avanzar desde el interés inicial hacia acuerdos comerciales concretos. “Esperamos que la reunión con las cámaras de la actividad petrolera de Neuquén dé sus frutos y que consigan un partner local y algún interesado en asociarse con ellas”, sostuvo.

En sintonía con el planteo realizado por Figueroa, agregó: “El gobernador hizo un comentario interesante: siempre es importante que busquen un partner local”.

La coincidencia entre la propuesta provincial y la visión de los empresarios alemanes refleja uno de los principales objetivos del encuentro: vincular a las compañías extranjeras con el entramado productivo neuquino para facilitar su radicación, desarrollar proveedores y generar nuevas oportunidades de negocios.

Por su parte el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, destacó la importancia de recibir a la delegación alemana y presentar las posibilidades de desarrollo de la provincia.

“Es muy importante recibir esta delegación porque siempre es una posibilidad de mostrar Neuquén”, afirmó.

El funcionario explicó que durante la reunión se describieron las capacidades de Vaca Muerta y las alternativas que ofrece la provincia para la llegada de capitales. “Se hizo una descripción de Vaca Muerta, de las potencialidades que tiene y de todas las oportunidades de inversión”, señaló.

Koenig vinculó el interés de los empresarios extranjeros con la posibilidad de generar actividad económica y puestos de trabajo en Neuquén. “Es positivo que venga gente con ganas de invertir, que pueda generar actividad económica y empleo para la provincia”, expresó.

El ministro también hizo referencia a los instrumentos provinciales destinados a promover nuevas inversiones. “También les mostramos los beneficios de Inviertan en Neuquén, una ley de promoción que tenemos para atraer inversores y generar el Neuquén actual y el Neuquén del futuro”.

La comitiva alemana estuvo integrada por Emanuel Frank, Santiago Enríquez, Aleksandar Medjedovic, Ragnar Strauch, Konrad Bauer, Andreas J. Schmidt, Juan Carlos Castaneda, Aldo Kenji Miyauchi, Andre Blunda, Constanza Berckemeyer, Jörg Engelmann, Iñigo Velasco Pérez, Paula Nery, Emilio Alonso, Federico Bodenmann, Sergio Wojda, Axel Schwerdtfeger, Ricardo Salgado Moura, Alan Furlaneto, Marius Porst, Andres Rolandelli, Bruno A. Correa, Alexander Kost, Stefanie Schmitt, Marcelo Insauralde, Eike Krebs y Juan Carlos Schroeder.