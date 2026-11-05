Neuquén incorporará 2.500 árboles en 57 localidades de la provincia como parte de un plan que busca sumar espacios verdes a las obras de infraestructura urbana. Los ejemplares serán producidos en los viveros provinciales y distribuidos entre municipios y comisiones de fomento para acompañar la construcción de veredas, cordones cuneta y mejoras en espacios públicos.

La iniciativa se enmarca en el Plan Comunidad en Obra y apunta a integrar la forestación a los proyectos de urbanización. El director de Recursos Forestales, Mariano Catalán, explicó que el arbolado no solo cumple una función paisajística, sino que también ayuda a regular la temperatura, filtrar la contaminación del aire y amortiguar los efectos de los fuertes vientos característicos de distintas zonas de Neuquén.

Las especies serán seleccionadas según el clima, la disponibilidad de agua y las características de cada localidad.

La primera etapa contempla la entrega de 2.500 plantas seleccionadas por equipos técnicos de acuerdo con las características de cada localidad. Para definir las especies se tendrán en cuenta las condiciones climáticas, la disponibilidad de agua y la cercanía de redes de servicios públicos, como tendidos eléctricos y cloacas. Entre las variedades previstas se encuentran el Acer Negundo, el abedul y el serbal del cazador.

La distribución se realizará en conjunto con los gobiernos locales, que definirán los sectores donde se llevará adelante la plantación. Según detallaron desde el área de Recursos Forestales, la intención es que el arbolado acompañe las obras en las 57 localidades alcanzadas por el programa y que cada intervención contemple las particularidades ambientales de su región.

Entre los ejemplares previstos para esta primera etapa se encuentran arces, abedules y serbales del cazador.

Neuquén cuenta con ocho viveros distribuidos en distintos puntos del territorio provincial, donde se producen alrededor de 700 mil plantas por año, entre especies nativas, ornamentales y forestales. La Provincia busca aprovechar esa capacidad de producción para fortalecer la infraestructura verde, mejorar la calidad ambiental y promover una planificación urbana sostenible.