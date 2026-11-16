La relación entre el Gobierno de Río Negro y el gremio docente vuelve a ingresar en una zona de tensión. A poco de cumplirse el plazo fijado por el último Congreso Extraordinario de UnTER, la conducción sindical advirtió que podría concretar una medida de fuerza si no existe una convocatoria a paritarias.

La definición surgió tras el Plenario de Secretarios Generales realizado en Roca, donde representantes de las distintas seccionales analizaron la situación educativa, salarial y laboral de la provincia. Según planteó el sindicato, la decisión de avanzar con medidas de acción directa ya había sido resuelta por las bases en el último congreso y quedará supeditada a la respuesta que adopte el Ejecutivo provincial durante los próximos días.

El salario vuelve al centro de la discusión

Desde UnTER sostuvieron que los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida y reclamaron una propuesta que permita revertir esa situación. La organización considera que existen recursos suficientes para mejorar la oferta salarial y atribuyó la falta de respuestas a una decisión política de la administración provincial.

El reclamo se produce en un contexto de creciente conflictividad en diferentes sectores estatales, donde también aparecieron demandas vinculadas a recomposición salarial y pérdida de ingresos.

El sindicato remarcó que la preocupación no se limita únicamente a la cuestión salarial. Durante el plenario también se plantearon cuestionamientos por la sobrecarga laboral, la posible eliminación de cargos, la situación de la educación rural, las auditorías médicas y las condiciones edilicias de numerosos establecimientos educativos.

A ello se suma la demora en distintos trámites jubilatorios y otras problemáticas que, según la organización, impactan directamente sobre las condiciones de trabajo de la docencia rionegrina. La fecha límite fijada por el Congreso de UnTER se cumplirá este lunes, por lo que la semana aparece como un momento clave para determinar si el conflicto se profundiza o si se abre una nueva instancia de negociación.

Desde el gremio afirmaron que la responsabilidad de evitar una medida de fuerza recae ahora sobre el Gobierno provincial y reiteraron la exigencia de una convocatoria urgente a la mesa paritaria.