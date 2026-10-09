Neuquén capital se prepara para el fin de semana largo con una agenda de actividades para descubrir sus paisajes, espacios naturales y atractivos urbanos. Entre el sábado y el lunes, vecinos y visitantes podrán participar de paseos turísticos guiados gratuitos y experiencias especiales organizadas junto a agencias de viajes y prestadores locales.

Entre las alternativas gratuitas se encuentran los recorridos en Bus Turístico, el Minibús Costero, el Paseo Limay + Hiroki y las visitas a los miradores de la ciudad. También habrá propuestas para conocer la Torre Talero y el Polo Tecnológico. Las inscripciones se realizarán de manera presencial, 30 minutos antes de cada salida, en la Oficina de Informes Turísticos ubicada en avenida Olascoaga y las vías del ferrocarril.

El Bus Turístico ofrecerá recorridos guiados gratuitos para descubrir los principales atractivos de Neuquén capital.

Para quienes buscan una experiencia vinculada con la naturaleza, el sábado se ofrecerá una flotada en balsa por el río Limay, prevista para las 13. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y media, incluirá el acompañamiento de guías profesionales y permitirá observar la flora y fauna del entorno. El costo informado es de $59.000 por persona y la realización estará sujeta a las condiciones climáticas.

La Península Hiroki también tendrá un lugar destacado en la programación, con recorridos durante las tres jornadas, entre las 8 y las 18.30, con salidas programadas cada dos horas. Además, el lunes 12, de 18.30 a 20.30, se desarrollará “Guardianes Estelares de Hiroki”, una experiencia que combinará naturaleza, ciencia y astronomía, destinada a niños de 6 a 12 años acompañados por sus familias. El valor anunciado es de $20.000 por niño, con un descuento del 25% para residentes de Neuquén capital.

La agenda turística municipal incluirá paseos gratuitos y actividades especiales para vecinos y visitantes.

La propuesta es impulsada por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén y busca ampliar las opciones recreativas durante el feriado. Con paseos gratuitos, actividades junto al río y experiencias especiales en áreas naturales, la agenda invita a redescubrir la ciudad desde distintas perspectivas y aprovechar el fin de semana largo sin alejarse de la capital neuquina.