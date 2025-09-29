Tragedia en Pillmatún: dolor por la muerte de Javier “Dibu” Álvarez

El fútbol infantil de la región quedó de luto por la trágica muerte de Javier Jesús Álvarez, un nene de apenas 11 años al que todos conocían como “Dibu”, arquero de la categoría predécima de la Academia Pillmatún, quien murió mientras realizaba los ejercicios precompetitivos para jugar contra Experimenta de Cinco Saltos, por la Liga Deportiva Confluencia. El niño intentó colgarse del travesaño, pero el arco cedió y cayó sobre su cabeza.

El chico, que cursaba sexto grado en la Escuela Rural N° 40, se encontraba en el predio municipal ubicado en Ruta 22 y Julio Dante Salto. perteneciente al municipio de Cipolletti, donde Pillmatun hace de local. Según las primeras versiones, en un momento se colgó del travesaño de un arco y la pesada estructura metálica se desplomó sobre su cabeza. El golpe fue brutal y no le dio ninguna chance.

De inmediato se convocó al Siarme, que llegó al lugar y encontró al menor sin signos vitales. A pesar de la desesperación, lo trasladaron con código rojo al hospital Pedro Moguillansky, donde la guardia confirmó lo que todos temían: el pequeño arquero ya había muerto.

La noticia desató una conmoción enorme. “Dibu” era querido en el colegio, respetado en el barrio y adorado por sus compañeros de Pillmatún. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida, en los que amigos, familiares y entrenadores recordaron su alegría y pasión por el arco.

Desde la fiscalía se ordenó realizar la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte. Se abrió un legajo para investigar si existió negligencia o falló la seguridad de las instalaciones.

Los mensajes de despedida

La Escuela 40“ emitió un comunicado en el que comunican la suspensión de las clases: "Ante la triste noticia del fallecimiento de un estudiante de sexto grado de nuestra institución, el día de mañana se suspenden todas las actividades escolares. No hay palabras ante tanto dolor. Autoridades educativas, directivos, docentes, PSA, choferes y la comunidad toda, acompañan a la familia en este difícil momento”.

“Desde la comunidad educativa y deportiva se envía un fuerte abrazo a su familia y un mensaje de consuelo a todos sus compañeros de aula y de cancha, quienes lo recordarán siempre con cariño y gratitud por los momentos compartidos”, cerró el mensaje del establecimiento. Además se supo que el velatorio se realizará en la iglesia del barrio Esperanza.

Apenas se conoció la noticia, desde la Liga Deportiva Confluencia se decidió suspender la fecha en todas las categorías. Con un listón negro sobre el el escudo, se comunicó la decisión.

La Academia Pillmatún debía jugar de local frente a Experimental, club que lamentó lo sucedido en el predio: “El Club Experimental lamenta profundamente la partida inesperada del pequeño jugador de la Academia Pillmatún. Acompañamos a su familia, amigos y al club en este doloroso momento, compartiendo el pesar por tan irreparable pérdida. Nos ponemos a disposición para lo que necesiten y los abrazamos con el corazón”.

También hubo muestras de solidaridad de los distintos clubes de la Liga Confluencia.