Ocho categorías y siete días de fútbol: así será Neuquinitos 2027

El fútbol infantil de Neuquén tendrá una nueva convocatoria provincial del 15 al 21 de febrero de 2027, cuando se dispute la segunda edición del Torneo Provincial Neuquinitos. Durante siete días, clubes y escuelas de fútbol de distintas localidades podrán participar de una competencia que ampliará su programación a ocho categorías masculinas y femeninas. Con encuentros previstos en diferentes sedes del territorio neuquino, la propuesta buscará fortalecer el intercambio entre instituciones y generar espacios de participación para jugadores, entrenadores y familias.

La programación masculina comprenderá las categorías 2014 y 2015 en fútbol 11, la categoría 2016 en fútbol 9 y las divisiones 2017, 2018 y 2019 en fútbol 8. Las modalidades estarán adaptadas a las edades de los participantes.

El certamen también incorporará las categorías femeninas Sub 16 y Sub 13. Según lo informado por la organización, esta ampliación busca generar más oportunidades de participación y acompañar el desarrollo del fútbol formativo en el territorio neuquino.

Otra de las características anunciadas será la distribución de la competencia en múltiples sedes provinciales. El formato apunta a acercar el torneo a distintas localidades y favorecer la presencia de instituciones deportivas del interior, aunque el anuncio no detalla las sedes previstas.

Además de los encuentros deportivos, la propuesta buscará promover el compañerismo, el respeto y la integración regional. La organización plantea que el torneo funcione como un espacio de intercambio entre jugadores, entrenadores y familias.

Los clubes y escuelas interesados pueden consultar por informes e inscripciones a través del WhatsApp 299 528 2076. También están disponibles la cuenta de Instagram @copaneuquinitos y la página de Facebook Copa Neuquinitos.