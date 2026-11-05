Para ocho familias de San Martín de los Andes, el sueño de la casa propia comenzó a tomar forma esta semana. El gobernador Rolando Figueroa entregó los primeros créditos hipotecarios provinciales destinados a la construcción de viviendas en la localidad, en el marco del programa Neuquén Habita.

Se trata de los primeros beneficiarios de una herramienta de financiamiento impulsada por la provincia, a través del ministerio de Infraestructura, la secretaría de Vivienda y Hábitat y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

Un impulso para construir el hogar propio

La entrega marca un paso importante para familias que cuentan con terreno y buscan acceder a financiamiento para avanzar con la construcción de su vivienda.

El programa se sostiene mediante el Fondo Neuquino para la Vivienda, un esquema basado en un sistema de recupero solidario: las cuotas que abonan quienes reciben los créditos permiten generar nuevos fondos para seguir financiando soluciones habitacionales a otras familias.

"Cada crédito que se devuelve posibilita que otra familia pueda acceder a la misma oportunidad", destacaron desde el programa.

Más de 300 solicitudes en San Martín de los Andes

El interés por acceder a esta línea de financiamiento continúa en crecimiento. Actualmente, la provincia ya registra más de 4.100 familias inscriptas, mientras que numerosas solicitudes avanzan entre las etapas de evaluación y aprobación.

Dentro de la Región de los Lagos del Sur se contabilizan 548 postulaciones, de las cuales 307 corresponden a San Martín de los Andes.

Los números reflejan la fuerte demanda habitacional existente en una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico de la cordillera neuquina, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos para cientos de familias.

Una herramienta que busca multiplicarse

La entrega de estos primeros ocho créditos representa el inicio de una política habitacional que busca ampliar el acceso a la vivienda mediante mecanismos de financiamiento propios de la provincia.

Mientras las primeras familias comienzan a proyectar la construcción de sus hogares, otras cientos de postulaciones continúan avanzando en el proceso administrativo con la expectativa de acceder a futuras adjudicaciones.