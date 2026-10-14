La Orquesta Sinfónica del Neuquén presentará un nuevo concierto este viernes 16 de octubre, con un repertorio que reunirá grandes composiciones de la música clásica y sonidos inspirados en la tradición venezolana. La función se realizara desde las 21 en el Cine Teatro Español de Neuquén capital, con una propuesta que busca mostrar la riqueza y diversidad del repertorio sinfónico.

La presentación contará con Gustavo Guersman como director invitado, junto a las solistas María Florencia Ferenza, en flauta, e Yramalú Gómez Goncalves, en violín. La actividad es impulsada por la Fundación Banco Provincia del Neuquén, que invita al público a disfrutar de una nueva presentación de la agrupación provincial.

Gustavo Guersman estará al frente de la agrupación como director invitado en la presentación del viernes.

El programa comenzará con la Obertura Ruy Blas, de Felix Mendelssohn, y continuará con Barroqueana Venezolana Nº 1, del compositor Efraín Oscher. Esta última obra toma como inspiración los conciertos de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach y los combina con ritmos venezolanos como el merengue y el joropo. En la interpretación, la flauta y el violín tendrán un papel destacado a través del diálogo entre ambos instrumentos.

El cierre estará a cargo de la Sinfonía Nº 4, de Antonín Dvořák, una composición de carácter heroico, solemne y dramático. La obra permitirá recorrer la fuerza expresiva del compositor checo, reconocido internacionalmente por su célebre Sinfonía del Nuevo Mundo.

El repertorio incluirá la Sinfonía Nº 4 de Antonín Dvořák, una de las obras previstas para el cierre de la noche.

Guersman es director de orquesta, violinista y docente, formado en la Universidad Nacional de Tucumán. A lo largo de su trayectoria dirigió en numerosas oportunidades a la Orquesta Sinfónica del Neuquén y, desde 1990, está al frente de la Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán, con una labor que incluye formación musical, conciertos y giras.

Por su parte, Ferenza integra la Orquesta Sinfónica del Neuquén desde 2003 y desarrolla también una actividad docente en la Escuela Superior de Música de Neuquén. Gómez Goncalves se incorporó a la agrupación en 2024, luego de formarse en Venezuela y participar en distintas experiencias musicales, entre ellas su paso por la Orquesta Filarmónica de Río Negro.

Datos del concierto de la Orquesta Sinfónica del Neuquén