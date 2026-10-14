La Orquesta Sinfónica del Neuquén presentará un nuevo concierto este viernes 16 de octubre, con un repertorio que reunirá grandes composiciones de la música clásica y sonidos inspirados en la tradición venezolana. La función se realizara desde las 21 en el Cine Teatro Español de Neuquén capital, con una propuesta que busca mostrar la riqueza y diversidad del repertorio sinfónico.
La presentación contará con Gustavo Guersman como director invitado, junto a las solistas María Florencia Ferenza, en flauta, e Yramalú Gómez Goncalves, en violín. La actividad es impulsada por la Fundación Banco Provincia del Neuquén, que invita al público a disfrutar de una nueva presentación de la agrupación provincial.
El programa comenzará con la Obertura Ruy Blas, de Felix Mendelssohn, y continuará con Barroqueana Venezolana Nº 1, del compositor Efraín Oscher. Esta última obra toma como inspiración los conciertos de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach y los combina con ritmos venezolanos como el merengue y el joropo. En la interpretación, la flauta y el violín tendrán un papel destacado a través del diálogo entre ambos instrumentos.
El cierre estará a cargo de la Sinfonía Nº 4, de Antonín Dvořák, una composición de carácter heroico, solemne y dramático. La obra permitirá recorrer la fuerza expresiva del compositor checo, reconocido internacionalmente por su célebre Sinfonía del Nuevo Mundo.
Guersman es director de orquesta, violinista y docente, formado en la Universidad Nacional de Tucumán. A lo largo de su trayectoria dirigió en numerosas oportunidades a la Orquesta Sinfónica del Neuquén y, desde 1990, está al frente de la Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán, con una labor que incluye formación musical, conciertos y giras.
Por su parte, Ferenza integra la Orquesta Sinfónica del Neuquén desde 2003 y desarrolla también una actividad docente en la Escuela Superior de Música de Neuquén. Gómez Goncalves se incorporó a la agrupación en 2024, luego de formarse en Venezuela y participar en distintas experiencias musicales, entre ellas su paso por la Orquesta Filarmónica de Río Negro.
Datos del concierto de la Orquesta Sinfónica del Neuquén
-
Fecha: viernes 16 de octubre.
-
Horario: 21.
-
Lugar: Cine Teatro Español, Neuquén capital.
-
Obras: Mendelssohn, Efraín Oscher y Dvořák.