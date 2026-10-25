Los incendios forestales dejaron de ser un problema exclusivo de los bosques. El avance de las llamas sobre zonas habitadas, áreas productivas e infraestructura convirtió a estos eventos en uno de los principales desafíos ambientales y de protección civil de la Patagonia.

En ese contexto, Neuquén será sede del Congreso Internacional "Patagonia, más allá del fuego", una propuesta que buscará reunir experiencias, conocimientos y herramientas para mejorar la prevención y la respuesta frente a emergencias cada vez más complejas.

El encuentro se realizará entre el 27 y el 29 de octubre en el predio de la Sociedad Rural del Neuquén, en Junín de los Andes, con la participación de especialistas de distintos países y representantes de organismos vinculados al manejo del fuego.

De la emergencia a la prevención

Uno de los principales enfoques del congreso será la necesidad de ampliar la mirada sobre los incendios forestales.

Si bien el combate de las llamas continúa siendo una herramienta fundamental, los organizadores plantean que la discusión debe incluir aspectos como la planificación territorial, la gestión del paisaje, los sistemas de monitoreo, la investigación científica y la preparación de las comunidades.

La idea es trabajar sobre todas las etapas del riesgo, desde la prevención y la detección temprana hasta la recuperación posterior a un incendio.

Especialistas de Argentina, Chile, Canadá y España

Durante las tres jornadas expondrán profesionales e investigadores con experiencia internacional en gestión del riesgo, comportamiento del fuego y planificación de territorios expuestos a incendios.

También participarán organismos y entidades con trayectoria en la temática, entre ellos la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), la Administración de Parques Nacionales, INVAP, The Nature Conservancy, AEROTEC y representantes de distintos organismos provinciales y nacionales.

El intercambio permitirá conocer experiencias desarrolladas en diferentes regiones del mundo y analizar estrategias aplicadas para reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a eventos extremos.

Una problemática cada vez más presente en la región

La realización del encuentro en Junín de los Andes no es casual. La Patagonia enfrenta cada temporada estival condiciones que favorecen el desarrollo de incendios de gran magnitud, especialmente durante períodos de sequía prolongada, altas temperaturas y fuertes vientos.

En ese escenario, especialistas coinciden en que la preparación previa, el ordenamiento territorial y la coordinación entre organismos son factores tan importantes como la capacidad operativa para combatir el fuego una vez iniciado.

Por eso, uno de los objetivos centrales del congreso será fortalecer los vínculos entre el Estado, el sistema científico, los organismos de emergencia y los distintos actores que intervienen en el territorio.

Neuquén, punto de encuentro para pensar el futuro

Bajo el lema "Patagonia, más allá del fuego", el evento buscará promover una visión integral de la gestión del riesgo, poniendo el foco en cómo anticipar escenarios, reducir impactos y generar herramientas que permitan proteger tanto los ecosistemas como a las comunidades.

Durante tres días, Junín de los Andes se convertirá en un espacio de intercambio donde la ciencia, la experiencia de los brigadistas y la cooperación internacional intentarán aportar respuestas a uno de los desafíos más importantes que enfrenta la región.