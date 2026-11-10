El pedido que llevó el obispo de Neuquén al papa León XIV: la canonización de Ceferino Namuncurá

La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo un significado especial para la comunidad católica de Neuquén. Aunque el Pontífice no incluyó a la provincia en su recorrido, el obispo Fernando Croxatto encontró la oportunidad de hacerle llegar algunos de los principales anhelos y preocupaciones de los neuquinos. Entre ellos, un pedido muy significativo para la Patagonia: que avance la canonización de Ceferino Namuncurá.

Durante su participación en las actividades organizadas por la visita papal, Croxatto llevó un obsequio especialmente preparado para la ocasión: un tríptico de madera tallado con la imagen de Ceferino. La pieza representa mucho más que un presente institucional, ya que está acompañada por el deseo de numerosas comunidades de la región de que el beato, profundamente ligado a la historia patagónica, sea reconocido como santo.

El pedido tiene un fuerte significado para Neuquén y, especialmente, para Junín de los Andes, localidad vinculada a la vida y la memoria de Ceferino. El obispo recibió cartas de fieles que expresaron ese anhelo y buscó transmitirlo al Santo Padre.

La intención de Croxatto fue representar a quienes, desde distintos puntos de la provincia, mantienen viva la devoción por el llamado Lirio de la Patagonia.

Las voces de Neuquén que llegaron al Vaticano

Pero el pedido por Ceferino no fue el único mensaje que el obispo llevó a Buenos Aires. Su viaje también tuvo como propósito acercar al Papa las inquietudes de personas e instituciones que quisieron aprovechar la visita para hacer oír su voz. Entre esos materiales se encontraban cartas, intenciones y mensajes de fieles que no podían participar personalmente de las celebraciones. En la Catedral de Neuquén se habían dispuesto cuadernos para que la comunidad pudiera dejar sus oraciones, pedidos y expresiones de afecto destinadas al Pontífice.

Croxatto también recibió una carta elaborada por organizaciones sociales y la Confederación Mapuche, surgida a partir de la Semana Social realizada en Neuquén. El documento reúne planteos relacionados con la realidad social de la provincia y las dificultades que atraviesan distintos sectores de la comunidad.

Un encuentro en medio de una agenda intensa

El obispo neuquino participó de las actividades junto con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina. La agenda del Papa, que reunió a alrededor de 130 obispos, contempló distintos encuentros y celebraciones, por lo que las posibilidades de mantener conversaciones individuales fueron limitadas.

Croxatto había señalado que el contacto personal con León XIV podía ser breve, aunque eso no modificaba la importancia de transmitirle los mensajes que había recibido en Neuquén.

Para la comunidad neuquina, el encuentro representó una oportunidad de hacer llegar su identidad, su fe y sus demandas hasta el jefe de la Iglesia católica. Entre todos esos mensajes, uno sobresale por su profundo arraigo regional: el deseo de que Ceferino Namuncurá alcance la canonización y sea reconocido oficialmente como santo.