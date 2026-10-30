Una perforación de agua terminó en una situación de riesgo: qué generó la mezcla explosiva en Vista Alegre

Una perforación de aproximadamente 130 metros de profundidad para buscar agua terminó generando una situación de riesgo el jueves por la tarde en el Parque Industrial de Vista Alegre. Durante los trabajos de limpieza y terminación del pozo, comenzó a salir desde el interior de la tierra una gran cantidad de agua, lodo y piedras a una presión inusual. Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios de Centenario, además, detectaron una mezcla explosiva en la boca de la perforación.

El episodio ocurrió en una empresa ubicada en inmediaciones de las rutas 51 y 67 y obligó a evacuar preventivamente a los trabajadores, restringir el acceso al sector y suspender las tareas. La principal incógnita pasó a ser qué había provocado semejante surgencia y cuál era el origen de la concentración de gases detectada.

En diálogo con el programa La Primera Mañana por AM550, el jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, contó que recibieron el llamado alrededor de las 16:30 y describió el fenómeno como una situación "muy particular" y "atípica", que también sorprendió a los operarios de la empresa contratada para realizar la perforación, con sede en General Roca.

"Desde abajo mismo de la tierra empezó a surgir con mucha presión agua, piedra, lodo y todo lo que en este caso salía", relató.

La hipótesis sobre el origen de la mezcla explosiva

Uno de los datos más preocupantes del operativo fue la detección de una mezcla explosiva en la salida del caño. Para determinar las condiciones del ambiente, los bomberos utilizaron un equipo de medición de gases y encontraron una concentración superior a 84, según indicó Álvarez.

"Mezcla explosiva tiene que ver básicamente con lo que el medidor de gases nos entrega en un ambiente en donde lo único que falta es una ignición. Es decir, si usted genera una chispa, podríamos volar por el aire", advirtió el jefe del cuartel.

Aunque inicialmente se evaluó la posibilidad de que la perforación hubiera afectado alguna cañería subterránea, Álvarez explicó que no se registraron bajas de presión ni irregularidades en las operadoras que tienen instalaciones en los alrededores.

La principal hipótesis que comenzó a tomar fuerza después de analizar el procedimiento de perforación apunta a los materiales utilizados durante los trabajos: la bentonita y el gasoil.

"Lo que estamos creyendo que está pasando es que, producto de la bentonita y también del gasoil que se le aplica a este tipo de pozos, se genera fricción, calentamiento y una evaporación muy rápida del gasoil. Por eso seguramente nos está dando mezcla explosiva", explicó.

De todos modos, aclaró que se trataba de una hipótesis y que todavía no podían confirmar definitivamente el origen del fenómeno. También consideró poco probable, aunque no descartó por completo, que se hubiera encontrado una cañería de alta presión durante la perforación.

En ese sentido, señaló que la empresa contratista había realizado previamente los trámites correspondientes ante Recursos Hídricos para conocer las interferencias existentes en el terreno y definir dónde llevar adelante el trabajo.

Piedras del tamaño de una naranja

Otro de los aspectos que llamó la atención de los bomberos fue la violencia con la que salía el material desde el interior del pozo. Según describió Álvarez, la presión era tan importante que la torre de perforación quedó superada por el agua y los sedimentos expulsados.

La surgencia alcanzó aproximadamente los 15 metros de altura y llegó a despedir piedras del tamaño de una naranja. "Con mucha presión salían piedras que obviamente eran despedidas desde el fondo del pozo. Esto es muy parecido a lo que ocurre a veces con una surgencia de una torre de perforación en el campo petrolero, pero no es igual", comparó.

El jefe de Bomberos explicó que el lodo expulsado estaba compuesto por los residuos de las distintas capas del terreno atravesadas durante la perforación, desde el primer acuífero hasta los niveles más profundos.

La situación también generó preocupación entre los trabajadores, que no esperaban encontrarse con un fenómeno de esas características. "Estaban muy sorprendidos y en algún caso bastante asustados por lo que había pasado", contó Álvarez.

Qué medidas de seguridad se tomaron en Vista Alegre

Tras la intervención, Bomberos dispuso la evacuación del personal que trabajaba en el sector y el retiro de los vigiladores de la línea directa de la perforación. También se restringió el acceso al área para evitar que cualquier chispa pudiera provocar una ignición.

En el operativo participaron efectivos policiales y personal de Seguridad Ciudadana de Vista Alegre. Además, se dio aviso a las operadoras de la zona para verificar que no hubiera inconvenientes en sus instalaciones.

Álvarez indicó que, cerca de las 18, cuando finalizaron las tareas en el lugar, la surgencia de agua y sedimentos ya había cesado. Sin embargo, el equipo de Bomberos continuaba detectando mezcla explosiva en la boca del caño camisa.

El viento registrado durante la tarde favorecía la ventilación y no se habían detectado concentraciones en el exterior, aunque sí en la salida de la perforación.

Por ese motivo, las medidas preventivas se mantuvieron y se resolvió que los trabajadores no permanecieran en las inmediaciones del pozo. El jefe del cuartel remarcó que se debían tomar todos los recaudos antes de permitir la continuidad de las tareas.

La investigación sobre lo ocurrido buscaba establecer si la mezcla explosiva se originó por los materiales utilizados durante la perforación o si existió algún otro factor que explique la inusual presión registrada a 130 metros de profundidad.