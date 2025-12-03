Una explosión de gran magnitud se registró este mediodía en un edificio ubicado en la intersección de Santa María y Roca, en el centro oeste de Neuquén capital. El estallido se escuchó en varias cuadras y generó alarma entre los vecinos.

Según informó Enrique Fraile, comisario inspector de la Policía, en el programa Entretiempo de AM550 La Primera, una dotación del cuartel central de Bomberos Neuquén acudió al lugar y trabajó en un escenario “pos-explosión”.

Qué encontraron los bomberos en el edificio

El personal ingresó al inmueble, de cinco pisos y cuatro departamentos por nivel, y determinó que el epicentro del estallido se ubicó en el segundo piso. Allí dos departamentos presentaron una afectación estructural importante.

Los bomberos dispusieron el corte total de energía eléctrica y gas para resguardar la seguridad de los vecinos y del personal que realizaba tareas operativas.

Una joven herida y un vecino asistido

En el departamento donde se produjo la explosión vivía una mujer de aproximadamente 25 años, quien sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital Castro Rendón.

Desde el centro de salud informaron de manera indirecta que la paciente “está siendo atendida en el Servicio de Emergencias” y que, por el momento, no brindarán información adicional porque continúa bajo evaluación del equipo médico.

En el departamento contiguo, un hombre de unos 75 años sufrió golpes leves. Fue atendido en el lugar y no requirió traslado.

Investigación: buscan determinar si hubo una fuga de gas

Fraile indicó que la principal hipótesis de trabajo es una posible fuga de gas, aunque remarcó que esto “es materia de investigación”.

Trabajan en el caso el área técnica y el área judicial de Bomberos, además de la toma de testimonios a los residentes.

Versión sobre una persona que habría saltado del tercer piso

El comisario inspector confirmó que hay una persona internada vinculada a ese dato, pero aclaró que todavía se están reconstruyendo las circunstancias del hecho.

Circulación y controles en la zona

La calle permaneció con un perímetro de seguridad mientras trabajaban los equipos técnicos, judiciales y de seguridad. Una vez finalizada la evaluación, Bomberos coordinará con Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén para determinar la habitabilidad del edificio.

La entrevista completa: