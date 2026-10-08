“El posteo que atrasa”: organizaciones feministas dejaron a Lagunas cada vez más aislada

Angélica Lagunas quedó en el centro de fuertes cuestionamientos de organizaciones feministas, sindicales y sociales luego de una publicación en redes sociales contra Fany Mansilla, actual secretaria general de ATEN. Las entidades rechazaron la forma elegida por la exsecretaria general de ATEN Capital para confrontar políticamente y calificaron el contenido como sexista y patriarcal.

Bajo el contundente título “El posteo que atrasa”, las organizaciones cuestionaron que una dirigente vinculada al ámbito sindical recurriera, según señalaron, a estereotipos para ridiculizar y estigmatizar a otra mujer en medio de una disputa política. El pronunciamiento puso así el foco no solamente en el enfrentamiento dentro de ATEN, sino también en los métodos utilizados para llevar adelante esa discusión.

Le reclamaron discutir con argumentos políticos

Uno de los cuestionamientos centrales fue dirigido hacia la manera en que Lagunas expresó sus diferencias con Fany Mansilla. Para las organizaciones firmantes, las disputas dentro de un sindicato deberían desarrollarse a partir de argumentos políticos y no mediante caracterizaciones que, según denunciaron, terminan reproduciendo prácticas que el propio movimiento feminista viene cuestionando desde hace años.

El planteo adquiere además una dimensión particular por tratarse de una discusión dentro del sindicalismo docente. Las organizaciones vincularon el episodio con la Educación Sexual Integral y recordaron los 20 años de la sanción de la Ley 26.150, al tiempo que remarcaron la importancia de la formación docente con perspectiva de género.

“El posteo que atrasa”

El propio nombre elegido para el comunicado sintetizó el tono del cuestionamiento: “El posteo que atrasa”. Las entidades consideraron que el episodio expone contradicciones que todavía atraviesan a determinados espacios políticos y sindicales y reclamaron revisar prácticas que consideran sexistas, patriarcales y estigmatizantes, incluso cuando aparecen en el marco de enfrentamientos internos.

De esta manera, el cuestionamiento político de Lagunas a la conducción de ATEN terminó desplazado por una discusión diferente: los límites y las formas utilizadas para confrontar dentro del sindicalismo. Las organizaciones convocaron a revisar esas prácticas desde una perspectiva antipatriarcal, antisexista y antirracista y dejaron una crítica directa hacia la dirigente por el contenido elegido para atacar a Mansilla.