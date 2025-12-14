A través de un acto que se llevó a cabo en la tarde del sábado 13 de diciembre, se realizó la renovación de autoridades en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN).

En este sentido, asumió Fany Mansilla como secretaria general del sindicato educativo en la Provincia. Sucederá en el cargo a Marcelo Guagliardo, quien concluyó un ciclo de 20 años al frente de la entidad gremial.

Vale recordar que Fany Mansilla se impuso en las elecciones que llevó adelante en mayo la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Superó en ese momento por alrededor de 500 votos a Angélica Lagunas.

La flamante secretaria general recordó esta tarde frente a la sede que “ATEN, como sindicato se fundó y resistió la dictadura, tiene historia y presente de lucha, estamos preparados para enfrentar lo que viene”.



Las nuevas autoridades instaron al Gobierno a que realice una convocatoria a la paritaria porque “los trabajadores queremos iniciar el ciclo lectivo 2026 con las pibes en las aulas”.



Sobre esa línea, vale recordar que ATEN es el único gremio estatal que no aceptó la propuesta del Gobierno provincial de un esquema de actualización semestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la pauta salarial 2026.



ATEN busca sellar un esquema de actualización anualizado y también la duplicación del salario básico docente, entre otras cosas.



A partir de ahora, Fany Mansilla tendrá como primer objetivo fuerte acordar con el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa la pauta salarial 2026. Aun no hay novedades de parte del Gobierno para una nueva convocatoria a paritarias de cara al próximo año.



Quiénes quedaron al frente de las 22 seccionales de la Provincia:

Aluminé: Claudia Rodríguez

Andacollo: Emiliano Perversi

Añelo: Silvana Olivares

Centenario: Marcelo Marchessi

Capital: Valeria Benavidez

El Chocón: Silvana Pintos

Las Lajas: Carlos Vergara

Loncopué: Vanesa Arcangelo

Senillosa: Verónica Palavecino

Plottier: Fernanda Vargas

Picún Leufú: Fernanda Sinner

San Patricio del Chañar: Javier Vallejos

San Martín de los Andes: Carolina Benedetti

Junín de los Andes: Julián Reeves

Chos Malal: Pablo Otaño

El Huecú: Eduardo Zalazar

Rincón de los Sauces: Atuel Cáceres

Las Coloradas: Jorge Ávila

Piedra del Águila: Sonia Díaz

Cutral Co: Fany Apablaza

Zapala: Tania Florentín

Villa la Angostura: Claudio Muñoz