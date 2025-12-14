A través de un acto que se llevó a cabo en la tarde del sábado 13 de diciembre, se realizó la renovación de autoridades en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN).
En este sentido, asumió Fany Mansilla como secretaria general del sindicato educativo en la Provincia. Sucederá en el cargo a Marcelo Guagliardo, quien concluyó un ciclo de 20 años al frente de la entidad gremial.
Vale recordar que Fany Mansilla se impuso en las elecciones que llevó adelante en mayo la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Superó en ese momento por alrededor de 500 votos a Angélica Lagunas.
La flamante secretaria general recordó esta tarde frente a la sede que “ATEN, como sindicato se fundó y resistió la dictadura, tiene historia y presente de lucha, estamos preparados para enfrentar lo que viene”.
Las nuevas autoridades instaron al Gobierno a que realice una convocatoria a la paritaria porque “los trabajadores queremos iniciar el ciclo lectivo 2026 con las pibes en las aulas”.
Sobre esa línea, vale recordar que ATEN es el único gremio estatal que no aceptó la propuesta del Gobierno provincial de un esquema de actualización semestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la pauta salarial 2026.
ATEN busca sellar un esquema de actualización anualizado y también la duplicación del salario básico docente, entre otras cosas.
A partir de ahora, Fany Mansilla tendrá como primer objetivo fuerte acordar con el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa la pauta salarial 2026. Aun no hay novedades de parte del Gobierno para una nueva convocatoria a paritarias de cara al próximo año.
Quiénes quedaron al frente de las 22 seccionales de la Provincia:
Aluminé: Claudia Rodríguez
Andacollo: Emiliano Perversi
Añelo: Silvana Olivares
Centenario: Marcelo Marchessi
Capital: Valeria Benavidez
El Chocón: Silvana Pintos
Las Lajas: Carlos Vergara
Loncopué: Vanesa Arcangelo
Senillosa: Verónica Palavecino
Plottier: Fernanda Vargas
Picún Leufú: Fernanda Sinner
San Patricio del Chañar: Javier Vallejos
San Martín de los Andes: Carolina Benedetti
Junín de los Andes: Julián Reeves
Chos Malal: Pablo Otaño
El Huecú: Eduardo Zalazar
Rincón de los Sauces: Atuel Cáceres
Las Coloradas: Jorge Ávila
Piedra del Águila: Sonia Díaz
Cutral Co: Fany Apablaza
Zapala: Tania Florentín
Villa la Angostura: Claudio Muñoz