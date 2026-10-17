La ciudad de Neuquén se prepara para incorporar una nueva alternativa de movilidad urbana: un sistema de monopatines eléctricos de uso público que comenzará a funcionar con 30 unidades y se ampliará de manera progresiva, de acuerdo con la respuesta de los usuarios y el comportamiento del servicio.

La propuesta apunta a sumar una opción para realizar recorridos cortos y actividades recreativas, con vehículos que podrán retirarse mediante una aplicación móvil. A diferencia de otros sistemas de transporte público de la ciudad, la administración, el mantenimiento y el monitoreo estarán a cargo de una empresa privada.

La iniciativa se encuentra en una etapa previa a la adjudicación. Según la información difundida por el Municipio, una sola empresa se presentó a la licitación y la evaluación de su propuesta continuará durante los próximos días. La fecha prevista para anunciar la adjudicación es fines de octubre, aunque todavía resta completar los pasos administrativos correspondientes.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, Noelia Rueda Cáceres, brindó detalles sobre el funcionamiento previsto, los sectores habilitados y las condiciones de seguridad que deberán cumplir quienes utilicen los monopatines, durante una entrevista con diario Río Negro.

Dónde circularán los monopatines eléctricos en Neuquén

El área inicial de funcionamiento abarcará un sector del macrocentro. De acuerdo con lo explicado por la funcionaria, el perímetro previsto se extenderá:

desde la calle Jujuy hasta el Parque Jaime de Nevares ; y

; y desde el río Limay hasta el Parque Norte.

El sistema tendrá un radio de utilización delimitado, por lo que los usuarios no podrán trasladarse libremente a cualquier punto de la ciudad. Cada monopatín contará con GPS y, si un vehículo sale del área permitida, el sistema enviará una alerta al operador.

La circulación también tendrá pautas específicas. Rueda Cáceres indicó que los monopatines deberán utilizar las ciclovías existentes y que, en los sectores donde no haya infraestructura exclusiva, podrán circular por la calle, bajo el criterio previsto para las bicicletas.

Las veredas no estarán habilitadas para circular con monopatines eléctricos. La delimitación de los recorridos busca ordenar la convivencia con peatones, ciclistas y vehículos, en un contexto en el que la incorporación de nuevas formas de movilidad plantea desafíos para la seguridad vial.

Monopatines eléctricos en una de las playas de Río de Janeiro - Foto: Archivo

Cómo se alquilarán y quién estará a cargo del servicio

El sistema tendrá una aplicación diferente de la utilizada por SIBICI, el servicio municipal de bicicletas públicas. Mediante esa herramienta, los usuarios podrán acceder a los monopatines, aunque todavía no se informó cuánto costará el servicio ni cuáles serán sus horarios definitivos.

La empresa que resulte adjudicataria tendrá a su cargo la compra de las unidades, el mantenimiento diario, el monitoreo y el desarrollo o la provisión de la aplicación para utilizarlas.

De esta manera, la Municipalidad no será responsable de las reparaciones ni del seguimiento operativo cotidiano, tareas que quedarán en manos de la firma contratada.

La implementación será gradual. La primera etapa contempla 30 monopatines y, según explicó la funcionaria, la cantidad podrá aumentar en función del nivel de uso y de cómo responda la ciudadanía. El vandalismo también será uno de los factores que se evaluarán para determinar la continuidad y la expansión del servicio.

Quienes utilicen el servicio de monopatines eléctricos de Neuquén deberán contar con sus propios casco y chaleco reflectivo - Foto: Imagen ilustrativa

Qué medidas de seguridad deberán cumplir los usuarios

En la etapa inicial, el Municipio prevé que los monopatines se utilicen principalmente con fines recreativos y durante las horas de luz natural. La visibilidad es uno de los aspectos considerados en la planificación, especialmente porque no todos los usuarios cuentan con elementos reflectivos.

Por ese motivo, Rueda Cáceres señaló que quienes utilicen el servicio deberán disponer de sus propios elementos de seguridad, entre ellos casco y chaleco reflectivo.

La puesta en marcha también requerirá que los usuarios conozcan las zonas habilitadas, los horarios de funcionamiento y las condiciones de uso. Esos detalles deberán precisarse antes de que el sistema comience a operar.

El seguimiento mediante GPS permitirá detectar desplazamientos fuera del perímetro establecido y generar alertas para el operador. Sin embargo, el funcionamiento cotidiano dependerá también del cumplimiento de las reglas de circulación y del cuidado de las unidades.

Cuándo comenzará a funcionar el sistema

La previsión municipal es que los monopatines estén disponibles durante el verano, una vez que se complete el proceso de adjudicación y se formalice el contrato con la empresa responsable.

El servicio se incorporará por etapas, con una primera flota de 30 unidades. La experiencia inicial permitirá evaluar la demanda, el uso de los vehículos, el cumplimiento de las condiciones de circulación y los posibles inconvenientes operativos.

De esta manera, Neuquén busca sumar una alternativa de micromovilidad al esquema urbano existente. Antes de su lanzamiento, todavía deberán definirse aspectos centrales para los futuros usuarios, como el precio, los horarios, el procedimiento de alquiler y las condiciones específicas para utilizar los monopatines.