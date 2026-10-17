Neuquén se prepara para convertirse nuevamente en el epicentro de la industria energética con la llegada de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, que se desarrollará del 19 al 22 de octubre, de 13 a 20, en el Espacio Duam. El encuentro reunirá a empresas, profesionales y referentes del sector en una edición que proyecta superar los 17.000 visitantes y alcanzar una escala récord en superficie de exposición y participación empresarial.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y Messe Frankfurt Argentina, la exposición tendrá un impacto que irá más allá del ámbito energético: la demanda de alojamiento ya anticipa una ocupación hotelera prácticamente plena, con reservas que superan el 90% durante las cuatro jornadas.

Según el informe elaborado por el Observatorio de Estadísticas en Turismo de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, el promedio de reservas en habitaciones previsto para el período se ubica en el 96,3%. El lunes 19 será la jornada de mayor demanda, con un 99,7%, seguido por el martes 20, con un 98,9%.

Reservas hoteleras: cuatro jornadas con ocupación por encima del 92%

La demanda de alojamiento refleja la magnitud del evento y anticipa un movimiento importante para hoteles, establecimientos turísticos, gastronomía y servicios vinculados a la actividad.

De acuerdo con el relevamiento municipal, las reservas previstas para cada jornada son las siguientes:

Lunes 19 de octubre: 99,7%.

Martes 20 de octubre: 98,9%.

Miércoles 21 de octubre: 95,75%.

Jueves 22 de octubre: 92,9%.

Promedio de las cuatro jornadas: 96,3%.

Las cifras superan ampliamente los registros de la edición anterior. Durante el encuentro de 2024, la ocupación promedio en habitaciones fue del 84,09%, con un máximo del 93,89% durante una de las jornadas.

Además, el informe señala que los alojamientos habilitados de la capital neuquina presentan niveles de ocupación cercanos al 99% en torno a la Oil & Gas 2026. Ante la escasez de plazas disponibles, numerosos asistentes optaron por establecimientos ubicados en localidades vecinas.

Más visitantes, empresas y metros cuadrados

La evolución de la exposición muestra un crecimiento sostenido en sus últimas ediciones. Para 2026, las proyecciones anticipan un nuevo salto en la convocatoria y en la infraestructura destinada a recibir a las empresas participantes.

Los principales indicadores de crecimiento de la AOG Patagonia son los siguientes:

Visitantes:

2022: alrededor de 11.000 personas.

2024: alrededor de 17.000 personas.

2026: se proyecta superar los 17.000 visitantes.

Superficie de exposición:

2022: 4.200 metros cuadrados.

2024: más de 7.000 metros cuadrados.

2026: 17.000 metros cuadrados proyectados.

Empresas expositoras:

2022: más de 260 empresas.

2024: más de 335 empresas.

2026: se proyecta la participación de más de 400 empresas.

Los datos permiten dimensionar la expansión del encuentro. La superficie prevista para este año representa más del doble de la registrada en 2024, mientras que la cantidad de empresas expositoras también marcaría un nuevo récord.

La convocatoria confirma el peso que adquirió Neuquén en el mapa energético nacional, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de las actividades vinculadas con la producción de hidrocarburos, los servicios especializados y la infraestructura.

El impacto de los grandes eventos en el turismo

La llegada de la Oil & Gas se suma a una agenda de acontecimientos que ya mostró su capacidad para dinamizar la actividad turística de la capital provincial.

Entre el 9 y el 20 de septiembre se registraron picos de ocupación hotelera superiores al 80%, en coincidencia con eventos como la 13ª Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, la Copa Davis, Edifica Neuquén y Vaca Muerta Metano Near Zero 2026.

En este contexto, la AOG Patagonia 2026 aparece como uno de los principales motores de movimiento turístico de octubre. La llegada de expositores, empresarios, trabajadores especializados y visitantes abre oportunidades para la hotelería, los restaurantes, el comercio y las propuestas recreativas.

Con la disponibilidad de alojamiento al límite, la actividad también puede extenderse hacia otras localidades de la provincia, mientras que quienes permanezcan algunos días más tendrán la posibilidad de combinar la agenda laboral con recorridos por los atractivos naturales, culturales y gastronómicos de Neuquén.

Qué hacer en Neuquén durante la Oil & Gas 2026

Además de participar de la exposición, los visitantes podrán aprovechar su estadía para conocer la capital neuquina. Desde paseos junto a los ríos hasta museos, miradores y festivales, la ciudad ofrece alternativas para complementar las jornadas de actividad profesional.

Recorrer el Paseo de la Costa. Caminar por los senderos y las bicisendas, disfrutar de los balnearios y conocer las propuestas gastronómicas junto al río Limay.

Caminar por los senderos y las bicisendas, disfrutar de los balnearios y conocer las propuestas gastronómicas junto al río Limay. Asistir al Festival de Gin . El 16 y 17 de octubre, el Parque del Este será sede de un encuentro con más de 15 destilerías locales, puestos de food trucks y música en vivo. Es una alternativa para quienes lleguen a la ciudad durante el fin de semana previo a la exposición.

. El 16 y 17 de octubre, el Parque del Este será sede de un encuentro con más de 15 destilerías locales, puestos de food trucks y música en vivo. Es una alternativa para quienes lleguen a la ciudad durante el fin de semana previo a la exposición. Disfrutar del Blend Fest . El 24 de octubre, desde las 15, el Parque Central recibirá un festival de música, arte, gastronomía y vinos neuquinos. La propuesta incluirá bandas y artistas de distintos géneros, ferias de diseño, muestras fotográficas, intervenciones plásticas y tatuadores. La actividad es paga.

. El 24 de octubre, desde las 15, el Parque Central recibirá un festival de música, arte, gastronomía y vinos neuquinos. La propuesta incluirá bandas y artistas de distintos géneros, ferias de diseño, muestras fotográficas, intervenciones plásticas y tatuadores. La actividad es paga. Visitar la Península Hiroki . Conocer esta área natural protegida ubicada en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Sus pasarelas, paisajes ribereños y posibilidades de observación de flora y fauna ofrecen una alternativa para disfrutar de la naturaleza.

. Conocer esta área natural protegida ubicada en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Sus pasarelas, paisajes ribereños y posibilidades de observación de flora y fauna ofrecen una alternativa para disfrutar de la naturaleza. Subir a las bardas y disfrutar de los miradores . El Parque Norte, el Balcón del Valle y la Plaza de las Banderas permiten obtener vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. En el sector también se encuentra el Observatorio Astronómico.

. El Parque Norte, el Balcón del Valle y la Plaza de las Banderas permiten obtener vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. En el sector también se encuentra el Observatorio Astronómico. Conocer los museos de la ciudad . El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA Neuquén), el Museo Gregorio Álvarez, el Museo Paraje Confluencia y el Museo Dr. Fioraso ofrecen opciones para acercarse al patrimonio artístico, histórico y cultural. Se suma la visita a la histórica Torre Talero.

. El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA Neuquén), el Museo Gregorio Álvarez, el Museo Paraje Confluencia y el Museo Dr. Fioraso ofrecen opciones para acercarse al patrimonio artístico, histórico y cultural. Se suma la visita a la histórica Torre Talero. Participar de las visitas guiadas municipales . Las salidas gratuitas organizadas por la Municipalidad permiten recorrer diferentes puntos de interés y conocer la historia, el patrimonio y los atractivos de la capital.

. Las salidas gratuitas organizadas por la Municipalidad permiten recorrer diferentes puntos de interés y conocer la historia, el patrimonio y los atractivos de la capital. Hacer una escapada a Villa El Chocón . Para quienes dispongan de más tiempo, esta localidad ofrece atractivos vinculados con la paleontología, los fósiles de dinosaurios y los paisajes del embalse.

. Para quienes dispongan de más tiempo, esta localidad ofrece atractivos vinculados con la paleontología, los fósiles de dinosaurios y los paisajes del embalse. Visitar San Patricio del Chañar. Es una alternativa para conocer uno de los principales polos vitivinícolas de la Patagonia y acercarse a la producción de vinos de la región.

Con una convocatoria proyectada de más de 17.000 personas, más de 400 empresas y una ocupación hotelera promedio prevista del 96,3%, la AOG Patagonia 2026 no solo volverá a posicionar a Neuquén en el centro de la industria energética. También pondrá en evidencia la capacidad de los grandes eventos para impulsar el turismo, dinamizar los servicios y mostrar los atractivos de la ciudad a visitantes de todo el país y del exterior.