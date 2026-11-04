El rafting en Neuquén requiere precauciones especiales durante esta temporada debido al incremento de los caudales, las lluvias frecuentes y la presencia de nieve en la cordillera. Las condiciones climáticas generan cursos de agua con mayor fuerza y velocidad, por lo que resulta fundamental evaluar cada recorrido antes de ingresar.

En ese contexto, el prestador turístico habilitado Martín Díaz Schamberger participó de un relevamiento del río Nahueve, en el norte neuquino. La actividad se desarrolló desde el nacimiento del río, en la primera laguna de Epulauquen, hasta las inmediaciones del paraje La Laja, antes de llegar a Las Ovejas.

El encuentro reunió a guías de distintas localidades para analizar las condiciones del curso de agua, identificar sectores de ingreso y salida y compartir experiencias sobre la navegación. El objetivo fue evaluar el comportamiento del río y reforzar las medidas de seguridad necesarias para las actividades náuticas.

Díaz Schamberger es titular de Rafting y Aventura del Alto Neuquén (@raan.rafting) y destacó que las evaluaciones deben realizarse con personas capacitadas y equipamiento adecuado.

Por qué el rafting requiere más precauciones esta temporada

El escenario hidrológico actual presenta características diferentes a las habituales. La combinación de lluvias, nieve acumulada y mayores caudales puede modificar la velocidad y la fuerza de las corrientes, incluso en sectores conocidos por quienes frecuentan los ríos.

"Quería meterme al río con gente capacitada para evaluar. Con la fuerza que trae el agua, es importante hacerlo con personas que saben cómo desenvolverse si alguien termina en el agua. Además, cada guía cuenta con su propio equipamiento", explicó el prestador.

También advirtió que las lluvias intensas pueden modificar las condiciones de navegación en poco tiempo. En esos casos, puede ser necesario esperar a que el río descargue y recupere condiciones apropiadas antes de realizar una actividad.

"El río viene lindo, viene con fuerza y todavía hay nieve arriba. Hay que tener todos los cuidados", señaló.

Qué riesgos presentan los ríos con caudales elevados

Uno de los aspectos centrales de la prevención es comprender que un río puede volverse más peligroso sin que necesariamente aumente demasiado la altura del agua.

El incremento del caudal también puede traducirse en mayor velocidad y fuerza de la corriente. Esto dificulta los desplazamientos, los cruces y las maniobras de rescate, y puede generar situaciones complicadas incluso para personas familiarizadas con el lugar.

Las precauciones no se limitan a quienes practican rafting. También deben tenerse en cuenta durante actividades recreativas como pescar, refrescarse o pasar una tarde cerca del agua.

Las piedras resbaladizas, las corrientes intensas y los cambios repentinos en las condiciones del río pueden provocar caídas y accidentes. Intentar cruzar un curso de agua sin conocer su profundidad y velocidad también representa un riesgo.

"Uno se puede patinar, caer o intentar cruzar el río y encontrarse con una situación complicada", advirtió Díaz Schamberger.

Por qué es importante contratar guías de rafting habilitados

Ante las condiciones actuales, una de las principales recomendaciones es contratar exclusivamente prestadores turísticos habilitados por la Provincia de Neuquén.

Estos profesionales cuentan con capacitación, equipamiento y conocimientos técnicos para evaluar los cursos de agua, seleccionar los recorridos y determinar si existen condiciones apropiadas para desarrollar la actividad.

Además, pueden orientar a turistas y residentes sobre los sectores adecuados según la experiencia de cada persona y el estado del río.

Díaz Schamberger también destacó la importancia de fortalecer la formación de los guías y evitar que la capacitación se limite a instancias demasiado breves.

"Está bueno formar gente que sepa desenvolverse en el río. No alcanza solamente con hacer un curso de un fin de semana; es importante tener una formación que permita incorporar conocimientos y ganar experiencia", expresó.

Dónde consultar los prestadores turísticos habilitados en Neuquén

Quienes quieran realizar rafting u otras actividades náuticas pueden consultar el registro de prestadores habilitados en el sitio oficial del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.

La consulta permite verificar qué servicios cuentan con autorización provincial antes de contratar una excursión.

Información oficial: Prestadores turísticos habilitados de Neuquén.

El consejo de los especialistas es consultar previamente el estado del río, respetar las indicaciones de los guías y evitar ingresar al agua cuando las condiciones no sean adecuadas.

"Mi consejo es que tengan el mayor de los cuidados y el mayor de los respetos. No miedo, porque el miedo paraliza, sino respeto, cuidado y conciencia", concluyó Díaz Schamberger.

La seguridad depende de los guías y de cada visitante

El relevamiento del río Nahueve permitió intercambiar experiencias y evaluar las condiciones de navegación en una temporada marcada por caudales superiores a los habituales.

Por el momento, el mensaje de los prestadores es priorizar la evaluación de cada curso de agua antes de realizar actividades náuticas. La evolución de las lluvias, el deshielo y los caudales durante las próximas semanas será determinante para definir qué sectores presentan condiciones apropiadas.

La recomendación alcanza tanto a quienes contratan excursiones de rafting como a quienes utilizan los ríos neuquinos con fines recreativos: conocer las condiciones, respetar las indicaciones y no subestimar la fuerza del agua.