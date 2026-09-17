El raleo de pinos exóticos en Villa Pehuenia facilita la recuperación del bosque nativo y que familias acopien leña

En Villa Pehuenia Moquehue, una jornada de trabajo ambiental dejó resultados que van más allá del cuidado del paisaje. El reciente operativo de raleo de pinos exóticos realizado sobre un sector de la Ruta Provincial 13 permitió avanzar en la recuperación del bosque nativo y, al mismo tiempo, generar leña destinada a familias que necesitan calefaccionarse durante los meses más fríos.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad local, combinó objetivos ambientales y sociales en una región donde el bosque forma parte de la identidad cultural, económica y turística de la comunidad. Los trabajos se realizaron desde el Centro Comunitario Rural Evangélico (CCRE) hacia la zona de El Litrán, con el acompañamiento de la Brigada del Sistema Provincial de Manejo del Fuego Aluminé-Moquehue.

Tras el raleo se generó una importante cantidad de chipeo gracias al empleo de la maquinaria del Municipio - Foto: Gentileza

Un beneficio para el bosque y para las familias

La jornada dejó como resultado más de diez camiones de ramas y restos de pinos retirados del área intervenida, además de un camión y medio de chips obtenidos mediante la chipeadora municipal. Sin embargo, uno de los datos más relevantes fue la generación de una camionada completa de leña, equivalente a cinco metros cúbicos, que pasará a integrar el stock destinado a familias que requieren asistencia para calefaccionar sus hogares.

En localidades cordilleranas como Villa Pehuenia y Moquehue, donde las bajas temperaturas forman parte de la vida cotidiana durante gran parte del año, el acceso a la leña representa una necesidad básica para numerosos hogares. Por eso, cada operativo de estas características también tiene un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

Con el raleo de pinos exóticos se generaron 5 metros cúbicos de leña para familias que necesitan acopiar y calefaccionarse - Foto: Gentileza

Recuperar el equilibrio del bosque nativo

Los pinos exóticos fueron introducidos décadas atrás en distintos sectores de la Patagonia. Con el paso del tiempo, su expansión comenzó a generar consecuencias sobre los ecosistemas locales. Estas especies compiten con la vegetación autóctona por agua, nutrientes y espacio, dificultando la regeneración natural de árboles emblemáticos como la araucaria.

La eliminación controlada de estos ejemplares permite que el bosque nativo recupere terreno, favorece la biodiversidad y contribuye a disminuir la acumulación de material combustible, uno de los factores que incrementan el riesgo de incendios forestales.

Desde el Municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de una estrategia sostenida para proteger el patrimonio natural de la localidad y fortalecer la prevención ante emergencias ambientales.

Uno de los camiones de la flota municipal empleados durante el operativo de raleo de pinos en Villa Pehuenia Moquehue - Foto: Gentileza

Una tarea colectiva que fortalece a la comunidad

El operativo contó con la participación de brigadistas especializados, personal municipal y equipos de trabajo que aportaron herramientas y experiencia para concretar las tareas de manera segura.

El intendente Arturo de Gregorio resumió el espíritu de la iniciativa al señalar que "cuidar nuestro bosque es cuidar nuestra identidad y nuestra seguridad". La frase refleja una mirada que vincula la conservación ambiental con el bienestar de quienes viven en la localidad.

La experiencia demuestra que una acción pensada para proteger el entorno puede generar beneficios concretos para la comunidad. Mientras las araucarias recuperan espacio para crecer, también crece la posibilidad de que más familias afronten el invierno con un recurso esencial para sus hogares.

Un trabajo que continuará

Desde el Municipio adelantaron que las tareas de raleo continuarán en otros sectores del ejido urbano y rural. El objetivo es seguir avanzando en la restauración del bosque nativo, reducir riesgos ambientales y aprovechar los materiales obtenidos para distintos usos comunitarios.

En una localidad donde naturaleza y vida cotidiana están profundamente conectadas, cada intervención representa una oportunidad para cuidar el territorio y acompañar a quienes más lo necesitan.