Villa Pehuenia Moquehue retomará este jueves 17 de septiembre las jornadas comunitarias de raleo de especies exóticas para proteger el bosque nativo. La actividad se desarrollará de 9 a 15, durante un tramo de aproximadamente tres kilómetros sobre la Ruta Provincial 13, desde el Centro Comunitario Rural Evangélico hacia El Litrán.

El operativo contará con la participación de vecinos, personal municipal y trabajadores del Sistema Provincial de Manejo del Fuego Aluminé-Moquehue. También estarán presentes artistas plásticos, que registrarán la jornada a través de distintas obras.

El objetivo es retirar principalmente pinos exóticos que compiten con la vegetación nativa por agua, nutrientes y espacio, además de reducir la acumulación de material forestal que puede favorecer la propagación de incendios.

Qué se hará durante la jornada de raleo

El trabajo se concentrará en un sector ubicado sobre la Ruta Provincial 13, entre el Centro Comunitario Rural Evangélico y El Litrán.

Juan Silva, director de la Brigada del Sistema Provincial de Manejo del Fuego Aluminé-Moquehue, aportará personal y motosierras para realizar las tareas de extracción.

Por su parte, el municipio dispondrá de vehículos y una chipeadora, una máquina que permite procesar los restos de madera generados durante el raleo y evitar que queden acumulados en el terreno.

La actividad tendrá además una dimensión artística. Distintos artistas plásticos estarán presentes para registrar mediante sus obras el trabajo colectivo y la relación entre la comunidad y el territorio.

Por qué se retiran los pinos exóticos

Los pinos implantados fuera de su ambiente natural pueden competir con las especies autóctonas por agua, nutrientes, luz y espacio, dificultando la regeneración de la vegetación propia del bosque.

En este contexto, el raleo busca reducir esa competencia y generar mejores condiciones para el desarrollo de las especies nativas.

La intervención también tiene un componente preventivo frente a los incendios forestales: el manejo de la vegetación y de los residuos forestales forma parte de las tareas que pueden contribuir a disminuir la continuidad del material combustible en determinados sectores.

En enero de 2026, Villa Pehuenia ya había realizado una jornada de raleo de pinos exóticos como parte de un plan anual de control de especies exóticas. En aquella oportunidad, la actividad también fue presentada como una herramienta para proteger el bosque nativo y prevenir incendios.

Una tarea que comenzó antes y continuará

La jornada de este jueves no será una acción aislada. La Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue viene desarrollando distintas intervenciones para controlar la expansión de especies exóticas.

La última acción conjunta mencionada por el municipio se realizó en febrero, con participación de pobladores y trabajadores municipales.

En esa oportunidad también estuvo presente la cantora patagónica Marité Berbel, junto a su hijo Traful. Berbel, reconocida como Personalidad Destacada de Villa Pehuenia Moquehue, reside en la localidad y ha participado de actividades vinculadas con la defensa del bosque nativo.

Durante el Día del Árbol, el 29 de agosto, la artista volvió a referirse públicamente a la importancia de proteger el bosque y de sostener este tipo de tareas comunitarias.

Recientemente, Mejor Informado también abordó la participación de Berbel en la campaña de defensa del pehuén y el llamado a los vecinos para retirar renovales de pino en sus propios terrenos y comunicar la aparición de nuevos rebrotes.

El bosque nativo también enfrenta otras amenazas

El control de especies exóticas forma parte de un problema ambiental más amplio en la zona cordillerana de Neuquén.

En junio de 2026, una investigación de Mejor Informado sobre la conservación de los bosques de Villa Pehuenia mostró que las áreas naturales protegidas de la región enfrentan distintas presiones, entre ellas el avance de especies invasoras, el impacto de vehículos y los efectos asociados al cambio climático.

A esto se suma el riesgo de incendios forestales en una localidad rodeada de vegetación.

En enero, un incendio registrado en inmediaciones de Villa Pehuenia afectó unos 100 metros cuadrados de pastizales y requirió la intervención coordinada de brigadistas, Bomberos Voluntarios, Policía y Defensa Civil. El fuego pudo ser contenido antes de alcanzar un bosque de pinos cercano.

Otro antecedente se produjo en diciembre de 2024, cuando un incendio en la zona del Mirador del Ciprés destruyó una vivienda y alcanzó vegetación nativa. Los bomberos trabajaron durante varias horas para evitar que las llamas avanzaran sobre el bosque.

El cuidado del bosque también involucra a la comunidad

Para el intendente Arturo De Gregorio, el raleo excede una tarea exclusivamente ambiental y forma parte de la gestión del territorio.

La convocatoria busca que los vecinos no sean únicamente espectadores, sino protagonistas de las acciones de mantenimiento y prevención.

Ese componente comunitario adquiere especial relevancia en Villa Pehuenia Moquehue, donde el bosque y particularmente el pehuén o araucaria forman parte de la identidad cultural y turística de la localidad.

El desafío es sostener las intervenciones en el tiempo: retirar ejemplares, controlar los rebrotes y evitar que las especies exóticas vuelvan a ocupar los sectores liberados.

Qué pasará después de la jornada

El trabajo previsto para este jueves permitirá intervenir un nuevo tramo de aproximadamente tres kilómetros sobre la Ruta Provincial 13.

Los restos vegetales serán procesados mediante la chipeadora municipal, mientras que las tareas de extracción estarán acompañadas por personal especializado del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

El proceso, sin embargo, no termina con una jornada de trabajo. El seguimiento de los sectores intervenidos, el control de nuevos ejemplares y la continuidad de las acciones de manejo serán determinantes para conocer el resultado a mediano y largo plazo.

La próxima etapa será, por lo tanto, observar cómo responde el bosque en los sectores intervenidos y qué superficie puede ser incorporada progresivamente a las tareas de control de especies exóticas.