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Seguridad en la cordillera

Refuerzan al GEOP en Junín de los Andes: qué elementos recibió el grupo especial de la Policía

La entrega incluyó cascos y chalecos balísticos, escudos, máscaras de gas y elementos de protección.También incorporaron indumentaria y herramientas para intervenciones de alta complejidad. 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Miércoles, 04 de noviembre de 2026 a las 09:35
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El GEOP de Junín de los Andes recibió nuevo equipamiento para fortalecer las intervenciones policiales de alta complejidad.

El Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Junín de los Andes recibió nuevo equipamiento operativo e indumentaria para reforzar la seguridad de sus efectivos y mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de alta complejidad. La entrega fue realizada por el Gobierno de Neuquén en el marco del Plan de Fortalecimiento Policial.

Entre los elementos incorporados se encuentran cascos balísticos, chalecos de protección, placas balísticas RB3, escudos y mantas ignífugas. También se sumaron bastones de infantería, equipos de disuasión y máscaras de gas, herramientas destinadas a acompañar las intervenciones que requieren preparación especializada.

La entrega incluyó cascos balísticos, chalecos de protección y placas destinadas a reforzar la seguridad de los efectivos.

La dotación se completó con nueva indumentaria para el personal policial, que incluye garibaldinas, fajinas, remeras y borceguíes. Según se informó, estos recursos apuntan a mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos y brindarles mayor protección durante el desarrollo de sus tareas.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la importancia de fortalecer a las unidades policiales de toda la provincia. “Para cuidar a los neuquinos tenemos que cuidar también a quienes nos cuidan”, expresó, y señaló que la inversión contempla tanto equipamiento como capacitación y mejores condiciones laborales.

La incorporación de equipamiento integra el Plan de Fortalecimiento Policial que lleva adelante el Gobierno de Neuquén.

La incorporación de estos elementos forma parte de una política provincial que también incluye la modernización del parque automotor, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de las unidades especiales. El objetivo es que las dependencias policiales de la capital y del interior neuquino cuenten con recursos para responder a las demandas de la comunidad.

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