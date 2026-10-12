Un motociclista que trabajaba como repartidor de aplicaciones sufrió lesiones de consideración este lunes feriado tras chocar contra un colectivo de la línea 12 de COLE en la ciudad de Neuquén. El accidente ocurrió cerca de las 11.30 en la intersección de Mitre y Tierra del Fuego, en una esquina con semáforos.

Según la información, el colectivo circulaba por calle Mitre y la motocicleta avanzaba por Tierra del Fuego. Por motivos que todavía no habían sido establecidos, ambos vehículos colisionaron. La Policía investigaba las circunstancias del siniestro.

Tras el impacto, el motociclista permanecía consciente, aunque manifestaba un fuerte dolor. Personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) intervino para asistirlo y evaluar sus lesiones. En principio, no se descartaba que hubiera sufrido alguna fractura.

Cómo fue el choque entre la moto y el colectivo del COLE

El siniestro se produjo en la esquina de Mitre y Tierra del Fuego, en el centro de Neuquén capital. De acuerdo con los primeros datos, el interno 41 del COLE, correspondiente a la línea 12, circulaba por Mitre cuando se produjo la colisión con la motocicleta que avanzaba por Tierra del Fuego.

La violencia del impacto quedó reflejada en los daños materiales del transporte público: el lateral inferior derecho del colectivo terminó hundido.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal del SIEN. Hasta el momento, no se habían establecido las causas del choque ni se había determinado si alguno de los conductores había cometido una infracción.

El motociclista estaba consciente y fue asistido por el SIEN

El conductor de la moto trabajaba como repartidor de aplicaciones. Después del impacto, permanecía consciente, pero manifestaba un fuerte dolor, por lo que necesitaba una evaluación médica para determinar el alcance de las lesiones.

La posibilidad de una fractura no había sido descartada. Sin un diagnóstico médico confirmado, no era posible establecer la gravedad definitiva del cuadro ni precisar cuánto tiempo podría demandar su recuperación.

Otros trabajadores de aplicaciones de reparto se acercaron al lugar para conocer lo ocurrido y acompañar al motociclista.