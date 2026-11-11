Polo en Centenario: cómo será la quinta edición de la Copa Aniversario de La Sarita

La quinta Copa Aniversario de La Sarita Polo Club se realizará del 26 al 28 de noviembre en Centenario, con tres jornadas que combinarán partidos de polo, propuestas gastronómicas y actividades recreativas para toda la familia. Los encuentros deportivos comenzarán a partir de las 11, mientras que el predio también ofrecerá un patio gastronómico y una Plaza Kids a cargo de Flipper Jugueterías.

La competencia se desarrollará en las dos canchas reglamentarias del club, en un entorno natural pensado para disfrutar tanto del deporte como de los encuentros al aire libre. La programación tendrá propuestas especiales durante el viernes y el sábado, con música y espectáculos para extender la actividad más allá de los partidos.

Viernes de Sunset Polo con música en vivo

La jornada del viernes 27 estará acompañada por el Sunset Polo, una propuesta que sumará música y entretenimiento al cierre de la tarde. Desde las 18 se presentará la peña de Facu Pacheco y el cierre estará a cargo de Giuli Montepaone.

El sábado 28 será el turno del After Polo, con música para acompañar el final de la jornada. La programación incluirá al DJ Juli Valenzuela y a Cele Arrabal.

Las entradas tendrán un día gratuito y una modalidad especial para el viernes

El jueves 26 la entrada será libre y gratuita. Para el viernes 27 y el sábado 28, el valor será de $35.000. Quienes compren el acceso del viernes podrán ingresar también el sábado sin abonar un adicional.

La programación tendrá propuestas especiales durante el viernes y el sábado, con música y espectáculos.

Las entradas estarán disponibles en distintos puntos de venta de Neuquén, Cipolletti y Centenario:

HOKA: Dr. Ramón 748.

Flipper Neuquén: avenida Argentina 179.

Flipper Cipolletti: Mariano Moreno y San Luis.

Gym Terra Centro: bulevar Marcelo T. de Alvear 45.

Gym Terra Olascoaga: avenida Olascoaga 1472.

Gym Terra Oeste: Hilario Cuadros 2900.

Gym Terra Centenario: B. Darrieux 162.

Eminenza: Brown 383.

Con esta quinta edición, La Sarita Polo Club busca seguir impulsando el crecimiento de este deporte en la Patagonia y convocar a jugadores, familias y visitantes de distintos puntos de la región. La Copa Aniversario reunirá durante tres días competencia, gastronomía y música en Centenario.