Estudiantes de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), presentaron el proyecto UNIR, una aplicación de transporte colaborativo pensada para conectar a personas que realizan trayectos similares y desean compartir el viaje y los gastos. La iniciativa fue presentada durante una entrevista en el programa radial “La segunda mañana” que se transmite por AM550.

Durante la entrevista, Luca Tocce, uno de los estudiantes desarrolladores, explicó que la idea surgió a partir de una problemática cotidiana entre estudiantes y trabajadores que deben trasladarse entre ciudades o recorrer largas distancias diariamente. “La aplicación propone unir a personas que hacen el mismo recorrido. Mucha gente viaja sola en auto y podría compartir ese gasto con alguien más”, señaló.

El objetivo principal de UNIR es facilitar el contacto entre conductores que tienen lugares disponibles en su vehículo y personas que necesitan trasladarse por la misma ruta. De esta forma, se busca reducir el costo del transporte, mejorar la comodidad de los viajes y generar una alternativa colaborativa frente a las dificultades del transporte público.

Un proyecto sin fines de lucro

Tocce aclaró que la aplicación no está pensada como un servicio comercial, sino como una herramienta colaborativa. “No es como Uber ni una plataforma para lucrar. La idea es compartir gastos. Como máximo, el costo del viaje debería ser el combustible dividido entre las personas que viajan”, explicó.

En ese sentido, los acuerdos económicos se realizarán directamente entre los usuarios, ya que la aplicación no incluirá una pasarela de pagos. La plataforma funcionará principalmente como un espacio para conectar a las personas que comparten trayectos similares.

Tecnología y desarrollo

El desarrollo de UNIR está siendo realizado por un equipo de cuatro estudiantes. Tocce y su compañero, también llamado Luca, se encargan de la gestión del proyecto, el diseño de la aplicación y la estrategia de comunicación. Por su parte, los estudiantes Emilio y Gabriela trabajan en la programación.

La app está siendo desarrollada con Flutter, una tecnología de Google que permite crear aplicaciones multiplataforma, mientras que el backend utiliza Firebase, un sistema de gestión de base de datos también desarrollado por la compañía tecnológica.

Seguridad y confianza entre usuarios

Uno de los desafíos principales del proyecto es generar confianza entre las personas que compartirán los viajes. Para ello, el equipo evalúa incorporar un sistema de reputación o calificación de usuarios en versiones futuras.

Además, la aplicación solicitará algunos datos básicos, como el DNI y enlaces a redes sociales, con el objetivo de facilitar la verificación de identidad entre quienes acuerden el viaje.

La plataforma tampoco contará con un chat interno: una vez que las personas coincidan en un trayecto, la aplicación las conectará directamente a través de WhatsApp, donde podrán coordinar los detalles del viaje.

Actualmente, la aplicación aún no está disponible para descargar. El equipo se encuentra utilizando una página web para recopilar datos sobre los recorridos más frecuentes de los usuarios interesados. Esta información permitirá determinar en qué zonas lanzar primero la plataforma. “Podríamos decir que está disponible en todo el mundo, pero si nadie usa ciertas rutas sería como una disponibilidad ficticia. Por eso estamos analizando dónde tiene más sentido empezar”, explicó Tocce.

Convocatoria a colaboradores

El crecimiento del proyecto también generó un aumento en el interés del público. Según contó el estudiante, la difusión en redes sociales y la web atrajo la atención de medios de comunicación y de personas interesadas en colaborar.

“Somos pocos para todo lo que hay que hacer. Si alguien quiere aportar desde diseño, ideas o comunicación, estamos abiertos a escuchar propuestas”, afirmó.

De esta manera, el proyecto UNIR busca consolidarse como una iniciativa tecnológica con impacto social, desarrollada por estudiantes que intentan ofrecer una solución simple y colaborativa a los desafíos del transporte diario en la región.

Mira la entrevista completa: