Antes de ser gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa fue un estudiante del interior provincial que quería continuar sus estudios, pero cuya familia no tenía los recursos suficientes para afrontar ese camino. Nacido en Andacollo y con raíces familiares en Huinganco, recordó que una beca del gobierno provincial le permitió acceder a la escuela secundaria a la que aspiraba. Décadas después, esa experiencia personal aparece como una de las referencias que explican el impulso que le dio al Plan de Becas Gregorio Álvarez.

“La verdad que no les daba a mis viejos para enviarme. Y sí, el gobierno de la provincia me becó a condición de que yo esté siempre en los mejores promedios. Entonces, pude estudiar”, contó Figueroa durante un encuentro con estudiantes de nivel superior realizado esta semana en el Espacio DUAM de Neuquén capital.

El recuerdo no fue solamente una anécdota de su etapa como estudiante. El mandatario vinculó aquella oportunidad con una pregunta que, según explicó, lo acompañó con el paso del tiempo: cuántos jóvenes pueden tener las capacidades, las ganas y la voluntad de estudiar, pero no logran hacerlo porque sus familias no pueden afrontar los gastos que implica una carrera.

Desde esa experiencia, Figueroa planteó la necesidad de que el Estado intervenga para que las posibilidades de formación no dependan exclusivamente de los ingresos familiares. “Hay que igualar las líneas de partida, no es sálvese quien pueda”, sostuvo. Y remarcó que la educación “es lo único que genera movilidad social”.

La historia del gobernador permite entender una parte del sentido que busca darle al programa: una beca puede cambiar el recorrido de una persona, pero también abrir una posibilidad para toda una familia. La ayuda que en su momento le permitió a un joven de Andacollo continuar estudiando es hoy, a través del Plan Gregorio Álvarez, una herramienta para que miles de neuquinos puedan proyectar un futuro sin que la falta de recursos los obligue a abandonar sus estudios.

De la oportunidad que recibió a las becas que hoy acompañan a los estudiantes

El gobernador relacionó esa mirada con la figura de Gregorio Álvarez, médico e investigador neuquino que destinó recursos propios para ayudar a jóvenes de la provincia a continuar sus estudios. Ese compromiso con la educación dio nombre al programa que actualmente busca acompañar las trayectorias educativas de estudiantes de distintos puntos de Neuquén.

Figueroa explicó que el Plan de Becas Gregorio Álvarez nació de una decisión política: orientar recursos provinciales hacia la educación y respaldar a quienes necesitan una ayuda económica para iniciar o sostener su formación.

“La verdad que no les daba a mis viejos para enviarme. Y sí, el gobierno de la provincia me becó a condición de que yo esté siempre en los mejores promedios. Entonces, pude estudiar”, contó Figueroa.

Los datos que presentó durante el encuentro reflejan el alcance social de la iniciativa. Ocho de cada diez beneficiarios son la primera generación de sus familias que llega a la universidad, mientras que el 75 por ciento son mujeres. Además, indicó que el 85 por ciento de los estudiantes alcanza cada año los objetivos establecidos por el programa.

Las cifras adquieren otra dimensión cuando se las relaciona con las experiencias de quienes reciben el beneficio. Para algunos, significa poder pagar el transporte hasta la facultad; para otros, comprar materiales, afrontar una cuota o reducir las horas de trabajo para dedicarle más tiempo a la carrera.

Una beca para no abandonar la carrera

Durante el encuentro en el DUAM, estudiantes de distintas localidades compartieron cómo el acompañamiento económico modificó sus posibilidades de continuar estudiando. Las historias mostraron distintas realidades, pero tienen un punto en común con el recuerdo que compartió Figueroa: detrás de cada trayectoria educativa también existen condiciones económicas que pueden facilitar o impedir que un proyecto llegue a concretarse.

En su mensaje, el gobernador también vinculó la inversión educativa con el desarrollo de Neuquén y la necesidad de contar con trabajadores capacitados para los puestos que demanda la economía provincial.

Sostuvo que la generación de empleo formal debe ir acompañada de oportunidades de formación y capacitación, para que más neuquinos puedan acceder a trabajos registrados y con derechos. En esa perspectiva, el programa de becas forma parte de una estrategia más amplia que busca ampliar el acceso a la educación y preparar a los jóvenes para su futuro laboral.

Figueroa pidió a los estudiantes que sostengan el esfuerzo y que recurran a sus tutores cuando encuentren dificultades. El cierre de su mensaje recuperó el sentido personal y colectivo de aquella oportunidad que recibió cuando era joven: “Lo importante de esto es que sepan que Neuquén los quiere, que Neuquén los necesita y que el futuro está en sus manos”.

La historia del gobernador permite entender una parte del sentido que busca darle al programa: una beca puede cambiar el recorrido de una persona, pero también abrir una posibilidad para toda una familia. La ayuda que en su momento le permitió a un joven de Andacollo continuar estudiando es hoy, a través del Plan Gregorio Álvarez, una herramienta para que miles de neuquinos puedan proyectar un futuro sin que la falta de recursos los obligue a abandonar sus estudios.