El Estado neuquino confirmó siete nuevos despidos en 48 horas y suma así infinidad de cesantías desde diciembre de 2023. En enero de 2025 había 307 sumarios administrativos en trámite.

Como parte de su política de ordenamiento del Estado atacó también la deuda moral con la sociedad que durante muchos años convivió con una mala administración y fue a la carga por los salarios pagados sin contraprestación. La decisión buscó proteger a los miles de estatales que sostienen diariamente los servicios públicos.

La política de tolerancia cero impulsada por el gobernador Rolando Figueroa volvió a tener esta semana un nuevo capítulo con siete cesantías en apenas 48 horas, por múltiples causas: abandono de cargo, ausencias injustificadas, irregularidades y faltas graves en el ámbito laboral.

Desde que asumió en diciembre de 2023, Figueroa convirtió el ordenamiento de la administración pública en una de las principales banderas de su gestión. Y los números lo respaldan.

En enero de 2025, cuando todavía no se había cumplido el primer año y medio de gobierno, ya se contabilizaban al menos 34 empleados estatales despedidos por distintas inconductas. Además a la fecha ya existían 307 expedientes sumariales estaban en trámite.

Aquellos números mostraban que detrás de las cesantías existía un proceso administrativo mucho más amplio, que alcanzaba a distintos organismos, ministerios y dependencias descentralizadas.

En junio de este año se conocieron cuatro nuevas cesantías por ausentismo injustificado; en septiembre, otras siete en una sola jornada, que incluyeron personal de salud y de la Policía; en octubre se informaron cinco desvinculaciones y ahora, entre jueves y viernes, se sumaron otras siete.

El denominador común es el incumplimiento de obligaciones que, en algunos expedientes, se extendió durante meses. Hubo trabajadores que dejaron de concurrir a sus puestos, agentes que acumularon sanciones sin modificar su comportamiento y hasta quien presentó un certificado médico “truchos” para intentar justificar las ausencias.

Esa lógica chocó con una política que se propuso terminar con los privilegios, pero también implica proteger a quienes sí trabajan y cumplen.

En hospitales, escuelas, comisarías y oficinas públicas hay miles de empleados que cumplen sus horarios, cubren guardias, reemplazan compañeros y sostienen servicios esenciales muchas veces en condiciones exigentes. Cuando alguien cobra sin trabajar, no solamente se perjudican las cuentas públicas, también se recarga a quienes efectivamente cumplen funciones y se deteriora la calidad de atención.

La política de Figueroa fue más allá y también se propuso recuperar aquello que las personas cobraban sin prestar servicios. Esos pagos indebidos volvieron a servicios, equipamiento e infraestructura.

El empleo público no puede ser una garantía de impunidad frente al incumplimiento. Tampoco puede convertirse en una carga injusta para quienes hacen su trabajo todos los días.

La tolerancia cero de Figueroa marcó la diferencia y consolidó una política que se propuso cuidar el Estado, administrar mejor los recursos, pero que además exige responsabilidades y reconocer el esfuerzo de quienes trabajan con esfuerzo diario por los neuquinos.