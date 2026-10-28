La infraestructura vial volvió a ocupar un lugar central en la agenda provincial durante la apertura de sobres para la nueva terminal de ómnibus de San Martín de los Andes. Más allá de esa obra, uno de los anuncios que más impacto podría tener para la región está relacionado con la pavimentación y mejora de rutas que conectan algunos de los principales destinos turísticos del sur neuquino.

El gobernador Rolando Figueroa confirmó que avanzará la pavimentación del camino que une la Ruta Nacional 40 con el Cerro Chapelco, una obra que estará a cargo de la empresa concesionaria del centro de esquí.

Chapelco, una obra esperada

El acceso al cerro es una de las vías más transitadas de la región durante la temporada invernal y también recibe circulación durante gran parte del año por la actividad turística.

Según explicó el mandatario provincial, la pavimentación formará parte de un conjunto de inversiones destinadas a mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento de uno de los destinos turísticos más importantes de Neuquén.

Obras en Lolog y Meliquina

Durante el mismo anuncio, Figueroa destacó los avances sobre otras rutas de la zona sur de la provincia.

“Estamos pavimentando la ruta que va a Lolog y la que va a Meliquina”, indicó el gobernador al referirse a las obras actualmente en ejecución en la región.

Además, señaló que parte de la infraestructura ya existente requiere una renovación integral. Por ese motivo, adelantó que también está prevista la repavimentación de sectores deteriorados de la vía que conduce al lago Lolog.

La mirada puesta en Hua Hum

Uno de los anuncios con mayor proyección a futuro fue el referido a la Ruta Provincial 48. El gobierno provincial aseguró que avanzará con el objetivo de extender la pavimentación hasta Hua Hum, uno de los pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile.

El gobernador sostuvo que la intención es iniciar los trabajos para pavimentar el tramo hacia Hua Hum y potenciar así la vinculación entre ambos países, fortaleciendo el movimiento turístico y comercial en uno de los corredores internacionales de la cordillera neuquina.

Una apuesta a la conectividad turística

Las obras anunciadas forman parte de una estrategia que busca mejorar los accesos a algunos de los principales atractivos turísticos de la región de San Martín de los Andes. El objetivo es facilitar la circulación de residentes y visitantes, reducir tiempos de viaje y acompañar el crecimiento que viene experimentando la zona en los últimos años.