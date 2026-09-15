“Es un salto cualitativo”: Saloniti celebró el vuelo directo entre Neuquén y San Martín de los Andes

La nueva conexión aérea entre Neuquén capital y el aeropuerto de Chapelco genera expectativa en la cordillera. Antes del vuelo inaugural, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, destacó el impacto que tendrá el servicio para la ciudad y aseguró que la incorporación de esta frecuencia representa “un salto cualitativo” para la conectividad de la provincia.

En diálogo con La Primera Mañana, por AM550, el jefe comunal se mostró entusiasmado con el inicio de las operaciones. “Estamos ansiosos para que se manifieste ya este primer vuelo, que la verdad que es un hecho extraordinario y que refuerza sin duda la conectividad aérea neuquina”, sostuvo.

El servicio comenzó a operar este martes 15 de septiembre y estará a cargo de American Jet. Tendrá tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados, con vuelos que partirán desde el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén a las 10 y llegarán al aeropuerto Aviador Carlos Campos, en Chapelco, alrededor de las 10.50.

Habrá 3 vuelos por semana, los martes, jueves y sábado. El viaje tiene una duración de 50 minutos.

El tiempo de vuelo es de aproximadamente 50 minutos, una alternativa que, para Saloniti, puede modificar de manera significativa la relación entre la capital provincial y San Martín de los Andes. El valor informado para el pasaje es de $174.999.

Una conexión que busca cambiar la escala

El intendente remarcó que la nueva ruta aérea no solamente apunta al turismo, sino también a facilitar los viajes de residentes que necesitan trasladarse entre ambas ciudades por cuestiones laborales, administrativas o personales. “Es algo que se necesita, que le da otra escala a San Martín y a Neuquén capital”, afirmó Saloniti.

En ese sentido, destacó especialmente la posibilidad de contar con una alternativa rápida para quienes actualmente deben realizar el trayecto por vía terrestre. “Para el residente que a veces viaja tanto a Neuquén y vuelve tantas horas, tener esa practicidad para hacer un trámite, para una reunión o para ir a pasear, creo que realmente es un gran logro”, señaló.

Chapelco y el crecimiento de la infraestructura

Saloniti también puso el foco en las condiciones del aeropuerto Aviador Carlos Campos y en las inversiones que se vienen realizando en la estación aérea y en el complejo turístico del cerro Chapelco.

Para el intendente, no se trata solamente de conseguir una nueva frecuencia aérea, sino de contar con infraestructura capaz de acompañar la demanda. “Una cosa es gestionar y conseguir esta conectividad aérea, pero además es el aeropuerto que en la primera etapa quedó toda terminada y se va a comenzar con la segunda etapa para dejarlo al 100% como un aeropuerto a la altura del crecimiento y la demanda”, explicó.

En esa misma línea, destacó las inversiones realizadas en Chapelco y el salto que, según sostuvo, tuvo el centro de esquí durante esta temporada. La combinación de infraestructura, servicios y conectividad permitiría consolidar una oferta turística de mayor escala.

“Salgo de Neuquén, me tomo el avión y me voy al cerro Chapelco. Creo que empieza a tener el volumen de calidad turística y de servicios que necesitaba”, afirmó.

Más vuelos y una provincia más conectada

La nueva ruta se suma a un escenario de crecimiento de la conectividad aérea provincial. Saloniti recordó que San Martín de los Andes ya cuenta con una importante cantidad de vuelos, principalmente vinculados con Buenos Aires, y consideró que la conexión con Neuquén capital abre una alternativa diferente. “Tenemos más de 40 vuelos semanales y por lo menos cuatro o cinco vuelos diarios desde Buenos Aires. Ahora se suma esta alternativa desde Neuquén capital”, señaló.

Para el intendente, la posibilidad de viajar entre San Martín y la capital provincial en menos de una hora también comienza a modificar la escala de los servicios disponibles para los habitantes. “Nos empezamos a parecer a cualquier país que empieza a tener los servicios como ya naturalizados”, sostuvo.

Saloniti vinculó este proceso con las inversiones que la Provincia viene realizando en infraestructura. A la conectividad aérea sumó las obras viales, la mejora de las rutas y la futura conexión con los pasos internacionales como parte de una transformación más amplia.

“Neuquén está en un cambio de paradigma”

El intendente también destacó los anuncios vinculados con la infraestructura terrestre y recordó que, según anticipó el gobernador Rolando Figueroa, en 2028 comenzará una obra de conexión vinculada con San Martín de los Andes y los pasos internacionales.

“Era algo que te diría casi utópico pensarlo hace unos años atrás y hoy ya está en la planificación de la provincia”, afirmó. Para Saloniti, este tipo de proyectos modifican la escala de Neuquén y potencian su posición estratégica en la región.

En ese contexto, consideró que las nuevas conexiones deben analizarse como parte de un mismo proceso: más vuelos, mejores rutas, infraestructura aeroportuaria y una mayor integración con los pasos internacionales.

“Nos vamos a empezar a acostumbrar los neuquinos a que antes pensábamos esto y empieza a materializarse”, sostuvo. Y concluyó que la provincia atraviesa “un cambio de paradigma” que permitirá ver modificaciones sustanciales en materia de infraestructura y conectividad durante los próximos años.