Este sábado, el Cuerpo Médico Forense realizó autopsia al petrolero hallado muerto en La Calera. Según el informe preliminar el trabajador de Transbox de 51 años José Petit murió a raíz de un infarto de miocardio.La conclusión preliminar de la autopsia realizada en Ciudad Judicial permite orientar la investigación y, en principio, ubica la causa del fallecimiento en un evento cardíaco. De todos modos, el expediente seguirá abierto hasta completar los estudios complementarios y las actuaciones correspondientes.

Qué es un infarto de miocardio

El Dr. Valentín Miglio es médico cardiólogo (MN 113646 MP 8072 ME 4704). En diálogo con Mejor Informado, el especialista explicó qué es un infarto de miocardio, cómo se lo puede prevenir y cuáles son las causas más comunes que lo provocan.

"El músculo del corazón se llama miocardio. Cuando el miocardio deja de recibir nutrientes, oxigeno, etc. a través de las arterias que lo irrigan. el miocito muere. Así se produce un infarto", explicó Miglio a Mejor Informado.

Qué síntomas presenta una persona que ha sufrido un infarto de miocardio

De acuerdo al paciente, su edad y otras condiciones, los síntomas del infarto de miocardio pueden variar. Los más comunes son los siguientes:

Dolor agudo o presión en el pecho. Los especialistas lo describen como un peso enorme o un ardor, que puede durar varios minutos o ser intermitente.

Dolor que se propaga por el brazo izquierdo, el cuello, la mandíbula o la espalda.

Falta de aire / dificultad para respirar.

Sudor frío.

Náuseas o vómitos.

Mareos o desmayo

En casos de pacientes con determinadas patologías, como diabetes, los síntomas pueden ser menos frecuentes y presentar una fatiga extrema, malestar general o dolores leves.

Por qué se produce un infarto del miocardio

La causa más frecuente es la aterosclerosis, un proceso en el que se acumulan grasas y colesterol en las arterias. Esto es, se forman placas que pueden romperse y generar un coágulo. Una vez producido, el coágulo obstruirá el normal flujo sanguíneo y, en casos agudos, puede terminar produciendo el infarto de miocardio.

Cómo prevenir un infarto de miocardio

Hay distintos grados de infarto, según el territorio y numero de arterias comprometidas y cantidad de miocito comprometido. De acuerdo con Miglio, ésta es una enfermedad que en el 90 por ciento de los casos se puede prevenir (prevención primaria) si se hacen estudios periódicos cardiológicos. Con tratamiento óptimo en prevención secundaria también se puede mejorar mucho una vez ocurrido el evento.

La prevención del miocardio parte de una vida y conductas saludables. Para reducir el riesgo de padecerlo, enumeramos algunas de las pautas a tener en cuenta:

No fumar. El tabaco, especialmente en mujeres, debilita el sistema cardiovascular.

Mantener una dieta saludable **alimentación saludable** (baja en grasas saturadas y sal)

Hacer actividad física de manera regular.

Controlar la presión arterial, el colesterol y la glucosa.

Mantener un peso adecuado.

Reducir el estrés crónico.

Limitar el consumo de alcohol.

Miglio destaca que en la Argentina la atención cardiológica es una de las mejores del mundo, de igual manera sucede en lo que a asistencia y equipamiento se refiere. Sin embargo, "todo depende de que el paciente se controle y obtenga buenos hábitos".

Qué hacer ante síntomas de un infarto

Si alguna persona presenta signos de infarto, lo primero que se debe hacer es: