San Martín de los Andes es uno de los destinos más elegidos de la Patagonia para quienes buscan combinar naturaleza, descanso y aventura. Ubicada a orillas del lago Lácar y rodeada por los paisajes del Parque Nacional Lanín, la ciudad ofrece una amplia variedad de propuestas que permiten organizar una escapada de 48 horas y conocer algunos de sus rincones más emblemáticos.

La primera jornada puede comenzar con un recorrido por el centro, la avenida San Martín y la costanera, desde donde se pueden contemplar las montañas y el movimiento del puerto. Entre los paseos recomendados aparecen los miradores Arrayán y Bandurrias, que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad y el lago. También se puede continuar hacia La Islita o visitar las playas de Catritre y Villa Quila Quina, donde hay senderos, bosques nativos y sectores para disfrutar junto al agua.

Villa Quila Quina combina playas, senderos y bosques nativos a orillas del lago Lácar.

La gastronomía regional es otro de los puntos destacados de la experiencia. La ciudad cuenta con restaurantes, cervecerías artesanales, chocolaterías y casas de té. Entre los platos más representativos aparecen la trucha patagónica, el chivito, las preparaciones con ciervo, los hongos y los frutos rojos, además de pastas artesanales, ahumados y conservas.

Para el segundo día, una de las alternativas principales es recorrer la Ruta de los Siete Lagos, un tramo de aproximadamente 110 kilómetros de la Ruta Nacional 40 que conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura. El circuito atraviesa paisajes de los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, con paradas para contemplar los lagos Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso y Espejo.

Los miradores Arrayán y Bandurrias ofrecen panorámicas de la ciudad y los paisajes cordilleranos.

Otra opción es realizar el circuito hacia Hua Hum, que permite conocer las playas de Yuco, el lago Nonthué, el río Hua Hum y la cascada Chachín. El recorrido atraviesa sectores de bosque nativo y ofrece senderos para caminar y miradores naturales. También se puede visitar el lago Queñi y sus termas, aunque se recomienda consultar previamente las condiciones de acceso.

La Ruta de los Siete Lagos permite descubrir algunos de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia.

La propuesta turística se completa con actividades como rafting, pesca deportiva, mountain bike, cabalgatas, trekking, senderismo y kayak, con opciones que varían según la temporada y las condiciones de cada circuito. Además, la ciudad cuenta con conexiones aéreas desde Buenos Aires y Neuquén capital hacia el aeropuerto Chapelco, lo que facilita el acceso para quienes buscan una escapada sin realizar todo el trayecto por carretera. Aunque dos días permiten conocer varios de sus atractivos, la variedad de paisajes y excursiones invita a prolongar la estadía.