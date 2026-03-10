Llega una nueva edición de la Copa Robótica Educabot 2026, una oportunidad para demostrar las habilidades técnicas y creativas de distintos alumnos de secundaria.

Desde este martes 10 de marzo y hasta el 10 de abril está abierta la inscripción a la Copa Robótica Educabot 2026, la competencia nacional que es la puerta de entrada para participar en el mundial de robótica FIRST Global Challenge.

La convocatoria es para estudiantes de nivel Secundario, de escuelas públicas y privadas con o sin conocimientos previos. La final provincial se realizará en Zapala, mientras que la nacional tendrá lugar en Neuquén capital los días 5 y 6 de agosto.

La iniciativa propone a las y los jóvenes abordar de manera práctica contenidos de robótica, a partir de desafíos innovadores y dinámicas colaborativas. La participación es gratuita, incluye capacitación, acceso a la plataforma de aprendizaje y kits de robótica.

Aclararon que los equipos deben estar conformados por 5 estudiantes de entre 15 y 18 años, y contar con un mentor, docente que puede estar o no especializado en el área.

Una vez finalizada esta etapa, el equipo campeón representará a Argentina en la instancia internacional. La competencia inicia el 11 de abril con desafíos online orientados al desarrollo de habilidades blandas y pensamiento computacional.

Luego durante mayo realizan ejercicios de programación a distancia que incluye la creación de modelos de IA y en junio inician las semifinales presenciales en cada provincia. Por último, en agosto, los días 5 y 6 se llevará adelante la final nacional, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de la ciudad capital.