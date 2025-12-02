Estudiantes de la EPET N°12 de San Martín de los Andes construyeron un satélite escolar durante un taller teórico práctico. El mismo surgió a partir del interés de los jóvenes por la ingeniería espacial, llevando a un proyecto que concursó en la final provincial de EducaTIC 2025. Ahora planifican su expansión y complejizarlo para el próximo ciclo lectivo.

Si bien los estudiantes que se iniciaron con la propuesta hoy cursan carreras universitarias vinculadas al espacio y la electrónica y ya no están en la escuela, dejaron un legado para los nuevos alumnos.

El entusiasmo espacial comenzó con ese grupo de cinco jóvenes de sexto año que se acercó con consultas técnicas e inquietudes matemáticas al jefe institucional de Programación, Eduardo Kunysz, quien también es ingeniero de Sistemas especializado en tecnología aeroespacial.

El docente relató que los alumnos querían hacer cálculos y fue allí cuando se dio cuenta que les faltaba información, "entonces les propuse estudiar una base teórica sobre cómo calcular una órbita y una trayectoria, cómo hacer una misión básica”. Así surgió el taller “Tecnología espacial”, que fue derivando en un programa de mecánica orbital con nivel de posgrado universitario en el cual llegaron a ver maniobras orbitales y a planificar una misión espacial.

Pero la pasión del grupo de jóvenes los llevó más allá, a participar en el hackathon NASA International Space Apps Challenge 2024 y actualmente (ya egresados de la escuela técnica) comenzaron sus carreras especializadas en la temática. “Tres estudian Ingeniería Espacial en La Plata y uno Ingeniería Electrónica en Buenos Aires”, celebró Kunysz.

La creación del satélite

En cuanto al satélite escolar, comentó que a principio de este año perfeccionó la propuesta de estudio sobre tecnología espacial y se la presentó a un grupo nuevo de jóvenes de quinto año de la misma EPET.

Esta vez las inquietudes se multiplicaron y expandieron a cuestiones como “propulsión, armado de una turbina y cómo hacer un motor cohete; me traían todos los días planos nuevos de diseños que estaban armando, querían construir una turbina y empezaron a fabricar piezas, hacer cuentas y la verdad es que le pusieron muchas ganas”, detalló el docente.

Kunysz expresó que entonces surgió la iniciativa de llevar los conocimientos a la práctica, incluyendo el armado de un satélite, sus partes, sus dificultades, para que los alumnos vean cómo funciona en realidad, en forma de maqueta funcional.

El equipo construyó así un satélite Payload, que implica que sus instrumentos son de carga útil, bajo una organización en tres grupos: uno a cargo de actuadores que trabajaron sobre la inercia, otro de sensores -abarcando giroscopios, acelerómetros, magnetómetros y sensores solares- y el tercero se ocupó de las comunicaciones y cámaras.

En la instancia zonal de EducaTIC presentaron el primer prototipo, y al clasificar para la etapa provincial lo desarmaron y lo mejoraron, logrando presentar en Neuquén una versión mejorada.

El docente adelantó que proyecta perfeccionar el espacio de investigación con la ampliación de la convocatoria a más estudiantes e incorporar más equipamiento, como “sistemas de tiempo real para planificar una misión, que el satélite gire alrededor de un planeta y pueda capturar imágenes de una zona que nosotros le digamos”.